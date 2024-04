LIVE Trento-Monza, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gara-3 può chiudere la serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 3 delle semifinali dei playoff di Superlega di pallavolo 2023-2024 tra Itas Trentino e Mint Monza. Alle 17.00 IlT quotidiano Arena ospita la terza (serie al meglio delle cinque partite) sfida tra Itas Trentino e Mint Monza. La squadra campione d’Italia in carica conduce per 2-0 forte dei successi 3-0 tra le mura amiche in gara 1 e 3-1 a Monza in gara2. Una vittoria, dunque, aprirebbe le porte della finale scudetto alla squadra di Fabio Soli, mentre i brianzoli hanno bisogno di un successo per riaprire la serie e poter disputare gara 4 tra le mura amiche.

I monzesi cercheranno di ispirarsi alla sfida che ha regalato il posto nella finale di Coppa Italia alla Mint Monza che a Trieste, in semifinale, ha battuto a sorpresa la dominatrice fin qui della stagione, l’Itas Trentino che ha chiuso al primo posto la regular season e, nel frattempo, ha conquistato la finale di Champions League.

I precedenti parlano chiaro: 33 sfide tra le due squadra, 4 successi per Monza e ben 29 per Trento che in casa non ha mai perso contro i brianzoli. Per Monza si tratta della seconda semifinale scudetto in tre anni ma mai la squadra di Eccheli ha affrontato Trento in semifinale, mentre per due volte è stata eliminata dall’Itas nei quarti di finale dei playoff. Nelle prime due sfide della serie Trento è stato superiore in tutti i fondamentali. Il momento più complicato è stato forse in gara1 quando i brianzoli erano in vantaggio 22-24 nel primo set ma l’Itas ha piazzato la rimonta e poi ha dominato. In gara2 Monza si è aggiudicata il secondo set ma negli altri tre parziali la supremazia della squadra di Trento, guidata da Michieletto, Lavia e Rychlicki apparsi in grande condizione, è stata netta

Ancora una volta Trento dovrà fare a meno di Riccardo Sbertoli che è stato operato alla mano infortunata il 5 marzo scorso e il recupero è stato fissato in “oltre un mese”. Sicuramente oggi sarà ancora in campo Alessandro Acquarone ma non è escluso che l’alzatore trentino possa rientrare a breve, magari giusto in tempo per una la eventuale finale. Trento schiererà dunque Acquarone in regia, Rychlicki nel ruolo di opposto, i centrali Podrascanin e Kozamernik, le bande Michieletto e Lavia e Laurenzano libero. Eccheli risponderà con Fernando Cachopa in regia, l’opposto Szwarc, i centrali Di Martino e Galassi, le bande Loeppky (o Maar se avrà smaltito l’acciacco che lo ha costretto a giocare a singhiozzo i primi due match) e Takahashi con Gaggini libero.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara 3 delle semifinali dei playoff di Superlega di pallavolo 2023-2024 tra Itas Trentino e Mint Monza, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!