Trampolino elastico, i convocati dell’Italia per gli Europei: Patisso Colonna guida gli azzurri

Gli Europei 2024 di trampolino elastico andranno in scena a Guimaraes (Portogallo) dal 3 al 7 aprile. L’Italia sarà presente con cinque atleti nella competizione seniores: Marco Lavino, Samuele Patisso Colonna, Isabella Murgo, Sofia Pellissier, Chiara Cecchi.

Gli azzurri cercheranno di fare bella figura in terra lusitana e proveranno ad accedere in finale, impresa tutt’altro che semplice in una rassegna continentale che si preannuncia altamente competitiva. Il Bel Paese è già sicuro di non avere rappresentanti alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sul fronte juniores, invece, saliranno sul trampolino Ascanio Lazzarini, Federico Tonelli, Agata Biancolini, Carolina Urso, Luca Resch, Letizia Radaelli, Giulia Cesaretti. Si incomincerà mercoledì 3 e giovedì 4 aprile con le qualificazioni, sabato le finali del sincro, domenica gli atti conclusivi delle prove individuali.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI TRAMPOLINO ELASTICO

SENIORES

Marco Lavino

Samuele Patisso Colonna

Isabella Murgo

Sofia Pellissier

Chiara Cecchi

JUNIORES

Ascanio Lazzarini

Federico Tonelli

Agata Biancolini

Carolina Urso

Luca Resch

Letizia Radaelli

Giulia Cesaretti