Trampolino elastico, definiti i qualificati alle Olimpiadi 2024: Italia assente a Parigi

Si è quasi completata la lista dei qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il trampolino elastico. Si è infatti chiuso il ranking di Coppa del Mondo e in questo modo Cina, Nuova Zelanda, Francia, Brasile, USA, Spagna, Colombia, Kazahstan e Germania hanno ottenuto un pass sul fronte maschile aggiungendosi a Cina, Austria, Giappone e Gran Bretagna, che avevano già strappato una quota agli ultimi Mondiali.

Tra le donne, invece, biglietto per Cina, Gran Bretagna, Giappone, Francia, Nuova Zelanda, Spagna, Azerbaijan, Georgia che si aggiungono a Cina, Brasile, Canada, USA, Gran Bretagna. A tutto questo si aggiungono anche un uomo e una donna indipendenti (sono russi e bielorussi che però non possono gareggiare sotto le rispettive bandiere).

Tutte le quote raggiunte non sono nominali, dunque spetta ai singoli Commissari Tecnici decidere chi convocare per la rassegna a cinque cerchi. La Francia ha diritto a un posto per un uomo o una donna in qualità di Paese ospitante. Resta da assegnare un tagliando per un rappresentante africano: verrà determinato dopo i Campionati Continentali, previsti a Bizerte (Tunisia) il 10-11 maggio. L’Italia non avrà dunque interpreti in questa disciplina alle Olimpiadi di Parigi 2024.