Tour of the Alps 2024, Tobias Foss: “Proveremo a difendere la maglia. La squadra crede in me”

Il Tour of the Alps 2024 si è aperto con la vittoria del norvegese Tobias Foss. Il corridore della Ineos Granadiers ha ottenuto il primo successo della carriera in una corsa in linea (finora si era imposto solo a cronometro), vincendo sul traguardo di Cortina sulla Strada del Vino in uno sprint ristretto, battendo Chris Harper (Team Jayco AlUla), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) e Ben O’Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale).

Queste le prime dichiarazioni del norvegese dopo la vittoria: “Sono davvero molto felice. Si tratta della mia prima vittoria in una corsa non a cronometro. Era una tappa con tante difficoltà, la squadra ha lavorato bene e soprattutto ha creduto in me“.

Sull’andamento della tappa: “Ero un po’ in difficoltà in salita, ma sono riuscito a tenere. Con la squadra abbiamo poi lavorato benissimo, riuscendo a gestire anche chi stava ad inseguire. C’è stato un momento in cui stavamo prendendo del vento ed è li che c’è stato l’attacco decisivo. Avevo gambe buone allo sprint e sono riuscito a vincere, è stato tutto perfetto“.

Foss è leader della classifica generale e proverà a difendere la maglia: “Possiamo giocarci le nostre possibilità, ma bisogna guardare tappa dopo tappa ed ottenere il meglio possibile ogni giorno“.