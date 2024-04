Antonio Tiberi miglior italiano al Tour of the Alps: “Sto mettendo benzina per il Giro”

Il Tour of the Alps ha aperto i battenti quest’oggi con il successo di Tobias Foss. Sull’arrivo di Cortina abbiamo assistito a uno sprint ristretto tra i possibili uomini di classifica: tra i protagonisti al traguardo anche Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che ha chiuso al settimo posto.

Dopo essersi ben comportato alla Volta a Catalunya, chiusa all’ottavo posto finale a 6’33” da Tadej Pogacar, anche oggi l’azzurro è stato tra gli uomini più brillanti in gruppo, apparendo già in buona condizione. Ed il suo obiettivo è quello di arrivare al meglio al Giro d’Italia, come rivela a Tina Ruggeri di InBici: “Sono qui per mettere benzina in vista del Giro d’Italia. Penso dunque che possa essere meglio fare un po’ più di fatica, rispetto che meno” riferendosi alla tappa odierna, abbastanza breve.

Ma comunque Tiberi vuole provare a togliersi qualche soddisfazione: “Oggi volevo dare battaglia, era una corsa breve e nervosa soprattutto nel circuito finale. Era fondamentale mantenere le prime posizioni del gruppo per prendere la salita davanti: la strada era molto stretta e la discesa era davvero molto impegnativa“.

Il Tour of the Alps continua a regalare parecchie emozioni, nonostante non sia di livello World Tour. E anche lo stesso Tiberi è d’accordo: “L’ho già corsa in passato, il parterre è sempre dei migliori: una bella gara per potersi mettere alla prova con i big“.