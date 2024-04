Tour of The Alps 2024, tappa di oggi Egna-Cortina: orari, tv, altimetria, favoriti. Primi antipasti di salita

Ritorna in auge il Tour of the Alps. La corsa italo-austriaca, nota in passato come Giro del Trentino, è diventato ormai un appuntamento fisso per coloro che preparano il Giro d’Italia. Si comincia con una tappa breve, da Egna a Cortina di 133 chilometri: iniziano subito le salite, con gli uomini di classificca che potrebbero iniziare subito ad affrontarsi.

PERCORSO

Prima frazione che mette subito alla prova i corridori con un paio di salite abbastanza pesanti. La prima ascesa giornaliera arriva dopo una trentina di chilometri, è quella di Andalo, 15,5 km al 5,1% di pendenza media ed una parte finale che va oltre il 10%. All’arrivo si transita che ci saranno ancora una cinquantina di chilometri da percorrere. Si entra in un circuito che verrà ripetuto due volte, caratterizzato dallo strappo di Penon, 4400 metri al 9,4% subito aggressivi con un primo chilometro al 14%. Gli ultimi 13 chilometri sono però pianeggianti.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Possibile che gli uomini di classifica possano iniziare a punzecchiarsi, soprattutto sull’ultima ascesa di Penon. Che può avvantaggiare qualche scalatore non di primissima fascia, come un Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) in cerca d’autore da ben troppo tempo, o qualche attaccante come Simon Carr (EF Education-Easypost) e Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe). Difficile che gente come Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), Ben O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale) ed Eddie Dumbar (Jayco-AlUla) provino a scoprire già le loro carte, a meno che non vogliano subito far capire chi comanda. Occhio anche ad Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), che torna in gara dopo un ottimo Giro di Catalogna.

ORARI

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo: 15.08-15.27

TOUR OF THE ALPS 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport dalle 13.40, Eurosport 1 dalle 13.40

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN, RaiPlay dalle 13.40

Diretta testuale: OA Sport dalle 11.45