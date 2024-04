Ciclismo su pista, Letizia Paternoster è seconda nell’ultima giornata di Nations Cup a Milton

Si conclude con un altro bel podio per l’Italia la seconda tappa della Nations Cup di ciclismo su pista, che si è svolta in questi giorni a Milton, in Canada.

Ancora una volta è Letizia Paternoster a portare in alto il Bel Paese: l’azzurra aveva chiuso seconda l’eliminazione e termina in piazza d’onore anche l’omnium. Niente da fare contro la britannica Katie Archibald, vincitrice con 131 punti, per la trentina ci sono venti lunghezze di distacco. Terza è la statunitense Jennifer Valente.

Miriam Vece è nona nel keirin al femminile, terza nella finale per i piazzamenti. A trionfare la neozelandese Ellesse Andrews davanti alla neerlandese Steffie van der Peet e alla canadese Lauriane Genest.

Nello sprint al maschile vince il dominatore della disciplina, il neerlandese Harrie Lavreysen davanti al surinamese Jair Tjon En Fa, terzo Nicholas Paul.

Male gli azzurri della madison: quindicesimi e lontanissimi Elia Viviani e Manlio Moro. Si impone il Belgio con de Vylder e Ghis davanti all’Olanda di Dorenbos e van Schip e al Portogallo di Oliveira e Leitao.