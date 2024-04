Tour of the Alps 2024, Giulio Pellizzari: “Spero di aver dimostrato di essere forte”

Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ha chiuso al secondo posto la terza tappa del Tour of the Alps 2024, caratterizzata dalla lunga fuga solitaria di Filippo Ganna. Pellizzari subito dopo aver tagliato il traguardo è stato intervistato da Tina Ruggeri di InBici.

Giulio, avevi detto che avresti tentato l’attacco, è stata durissima, una giornata veramente da tregenda, però un secondo posto che vale più di una vittoria.

“Più di una vittoria no, però sono contento, dai. Stavo bene, quindi oggi sapevo che per arrivare avanti ci voleva testa e ce l’ho messa tutta. Queste tappe sono per i forti, mi hanno detto, e spero di aver dimostrato di essere forte“.

Lo stai dimostrando e la squadra ti è stata di grande supporto.

“Sì, la ringrazio come sempre“.

Te l’aspettavi l’attacco di Ganna così?

“Sinceramente è stata una corsa folle, non so neanche chi era in fuga e chi non c’era. Pensavo solo a quanto mancava e basta“.

Andava talmente forte che non riuscivate a raggiungerlo, ha fatto una cronometro da solo per quasi tutta la tappa.

“E’ forte, beato lui“.