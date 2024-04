Tiro con l’arco, quattro podi azzurri allo Spring Arrows di Antalya! Punti importanti per gli uomini verso Parigi 2024

Si chiude con un bilancio fantastico la spedizione azzurra al Kahraman Bagatir Spring Arrows Tournament 2024, primo evento internazionale della stagione outdoor di tiro con l’arco per molti Paesi del Vecchio Continente e non solo. Ad Antalya (in Turchia) l’Italia ha collezionato ben quattro podi complessivi, ma a pesare in particolare è la vittoria del terzetto maschile nella gara a squadre.

Federico Musolesi, Mauro Nespoli ed il giovane Matteo Borsani (eccellente nel ruolo di ‘closer’) dopo aver sconfitto nelle eliminatorie Belgio (5-1), Ucraina (6-2) e Olanda (6-2), si sono sbarazzati quest’oggi in finale della Gran Bretagna con il punteggio di 6-2 (55-53, 54-53, 55-56, 53-51) portando a casa 40 punti preziosissimi per il ranking mondiale a squadre nell’ottica di un possibile ripescaggio per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Purtroppo la formazione femminile composta da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati si era fatta sorprendere invece dall’Australia ai quarti di finale (26-21 allo shoot-off), perdendo una buona occasione per incrementare leggermente la sua posizione nella graduatoria mondiale.

Tralasciando il discorso olimpico, si può sorridere comunque per il trionfo nella prova a coppie miste di Nespoli e Rebagliati (20-16 allo shoot-off in finale sulla Spagna) e per l’ottimo secondo posto di Musolesi (battuto 6-0 nell’atto conclusivo dal fenomeno turco Mete Gazoz) nella competizione individuale, oltre alla terza piazza di Rebagliati (sconfiggendo allo shoot-off nella finalina la tedesca Michelle Kroppen).