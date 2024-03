Tiro con l’arco, i ranking olimpici verso Parigi 2024: in corsa gli uomini, più distanti le donne. Ma i pass diretti…

Dopo alcuni mesi di pausa, in cui c’è stato spazio solamente per alcune competizioni indoor sulla distanza dei 18 metri, sta per cominciare finalmente la stagione all’aperto del tiro con l’arco che culminerà quest’estate con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nelle prossime settimane andrà in scena la volata finale per ottenere gli ultimi pass a disposizione in vista della rassegna a cinque cerchi, in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo di protagonista.

Andiamo dunque a riepilogare la situazione del Bel Paese nelle qualificazioni olimpiche, quando mancano ormai pochi eventi in calendario prima di Parigi. Il movimento azzurro ha già ottenuto un pass individuale (non nominale) al femminile grazie a Chiara Rebagliati in occasione degli European Games, mentre è ancora a secco per quanto riguarda le prove a squadre. Qualificare i terzetti sarebbe fondamentale anche per poter schierare 3 atleti nelle competizioni individuali, oltre a giocarsi le medaglie nei vari Team Event (di genere e misto).

Concentriamoci dunque sulla caccia ai ticket olimpici delle squadre, con 5 Paesi già qualificati al maschile: Francia (da padrona di casa), Corea del Sud, Turchia, Giappone e Kazakistan. Le prossime due quote verranno distribuite nei Preolimpici panamericani ed europei, mentre il Preolimpico globale di Antalya ne assegnerà tre. A seguire verranno ripescati due Paesi in base al ranking mondiale del 24 giugno 2024.

In campo femminile le selezioni già certe del pass invece sono solo 4: Francia, Germania, Messico e Corea del Sud. Stesso regolamento degli uomini per i Preolimpici continentali (a disposizione 1 posto per l’Europa ed 1 per le Americhe), mentre in occasione del Preolimpico mondiale di giugno in Turchia verranno ammessi ai Giochi ben quattro Paesi. Per raggiungere il numero stabilito di 12 terzetti, anche qui due Nazionali verranno ripescate tramite ranking il 24 giugno.

Il World Ranking rappresenta quindi un paracadute vitale per tutti i terzetti ancora alla ricerca della qualificazione a Cinque Cerchi, nel malaugurato caso in cui dovessero sfumare le ultime occasioni di aggiudicarsi i ticket diretti sul campo. Situazione abbastanza favorevole in tal senso per la formazione maschile nostrana, virtualmente quarta in questa speciale classifica alle spalle di selezioni asiatiche che hanno le carte in regola per staccare il pass ad Antalya. Un po’ più complicata la situazione delle azzurre, seste ed in lotta con diversi altri team almeno per il 5° posto in attesa di capire chi uscirà da questa graduatoria aggiudicandosi i biglietti per la Francia.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del tiro con l’arco a squadre per Parigi 2024, escludendo i Paesi già qualificati con il terzetto ed indicando tra parentesi per ciascuna formazione i quattro punteggi attualmente validi per la graduatoria:

RANKING OLIMPICO MASCHILE

1. Cina Taipei 206 punti (68+51+51+36)

2. India 200,5 (56+51+51+42,5)

3. Cina 194 (60+51+45+38)

4. Italia 190 (60+60+42+28)

5. Spagna 170 (51+48+36+35)

6. Indonesia 160 (47,5+42+42+28,5)

7. Messico 154,5 (51+40+35+28,5)

8. Olanda 150 (50+36+36+28)

9. USA 144 (60+35+28+21)

10. Bangladesh 125,5 (36+34+28,5+27)

RANKING OLIMPICO FEMMINILE

1. Cina 213 (60+51+51+51)

2. Cina Taipei 197 (68+51+42+36)

3. India 185 (56+45+42+42)

4. USA 174 (60+50+36+28)

5. Gran Bretagna 150 (60+35+28+27)

6. Italia 143 (42+36+35+30)

7. Olanda 140 (60+38+21+21)

8. Spagna 135 (36+35+34+30)

9. Indonesia 134,5 (47,5+36+25,5+25,5)

10. Giappone 120,5 (35+28,5+28,5+28,5)