Tiro con l’arco, l’Italia delle seconde linee esce da Shanghai con un podio

Si è conclusa sabato la prima tappa di Coppa del Mondo in quel di Shanghai (Cina). Italia che non si presentava con i migliori interpreti, specie nell’arco olimpico, ma è comunque uscita con una medaglia da questa trasferta in Oriente, il primo step di avvicinamento al grande appuntamento con i Giochi Olimpici di Parigi.

Podio che è arrivato grazie alle ragazze del compound, che hanno raccolto un argento perdendo solo in finale contro la fortissima India. Irene Franchini, Marcella Tonioli ed Elisa Roner hanno fatto un ottimo percorso, spingendosi fino all’ultimo atto dopo aver battuto per 234-233 in semifinale il Messico, un punteggio che è valso il record italiano.

Per quanto riguarda le discipline olimpiche, tante seconde linee sono andate in Cina. Nell’arco olimpico gli azzurri si sono piazzati in quarta posizione ai piedi del podio con Matteo Bilisari, Matteo Borsani e Michele Frangilli, lasciando a casa elementi del valore di Alessandro Paoli, Federico Musolesi e soprattutto Mauro Nespoli.

È andata peggio per quanto riguarda le gare individuali, con le eliminazioni nell’olimpico di Matteo Borsani, Elisabetta Mijno, Roberta Di Francesco e Aiko Rolando, mentre ha destato ottime impressioni Matteo Blisari che si è spinto fino agli ottavi di finale ed è andato a un passo dall’impresa contro il coreano numero 1 del tabellone Kim Woojin. Una tappa che è servita per scaldare i motori prima della prossima tappa a Yacheon a fine maggio.