Tiro con l’arco, Italia fuori dal podio nella gara a coppie e nell’individuale in Coppa del Mondo a Shanghai

Va in archivio senza acuti per l’Italia la quarta giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco, in programma a Shanghai fino a domenica 28 aprile. Quest’oggi si sono svolte le eliminatorie delle competizioni individuali e delle gare a coppie miste di arco olimpico, oltre al Mixed Team della divisione compound.

Cominciano proprio dalla prova a coppie miste, in cui il duo azzurro di ricurvo formato da Matteo Bilisari e Roberta Di Francesco si è fermato subito al turno preliminare contro la Malesia di Mohamad Zairi e Busthamin per 5-1 con gli score di 38-35, 34-34 e 36-33. Out al debutto anche la formazione azzurra di compound composta da Michea Godano e Marcella Tonioli, che ha perso con il Kazakistan per 154-152.

Niente da fare per gli italiani dell’arco olimpico anche nell’individuale, tutti sconfitti prima dei quarti di finale. I migliori della selezione tricolore si sono rivelati Matteo Bilisari ed Elisabetta Mijno, entrambi eliminati agli ottavi rispettivamente dal fenomeno sud coreano Kim Woojin (10-9 allo shoot-off) e dall’indiana Deepika Kumari (6-0). Out al primo turno invece Matteo Borsani (contro il campione olimpico Mete Gazoz), Aiko Rolando e Roberta Di Francesco.