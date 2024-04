Tiro a volo, Diana Bacosi nel gruppo di testa al Preolimpico di Doha dopo 50 piattelli dello skeet

Si sono aperte a Doha, in Qatar, le ultime gare del Preolimpico 2024 di tiro a volo: nello skeet femminile, specialità in cui l’Italia ha già ottenuto il contingente massimo di 2 pass per Parigi 2024, si sono disputate le prime due serie delle qualificazioni.

Dopo 50 piattelli dei 125 complessivi nessuna delle tiratrici è riuscita a mantenere lo score immacolato: si trova nel quartetto di testa Diana Bacosi, a quota 49/50, assieme alla statunitense Dania Jo Vizzi, alla svedese Victoria Larsson, ed alla cipriota Anastasia Eleftheriou.

Segue con 48/50 un gruppone di dieci atlete al quinto posto, mentre la seconda azzurra, Martina Bartolomei, a quota 47/50, si trova nel quintetto al 15° posto, infine la terza italiana, Simona Scocchetti, a quota 45/50, si trova nel nutrito gruppo di dodici tiratrici al 25° posto.

CLASSIFICA SKEET FEMMINILE DOPO 50 PIATTELLI

1 1837 VIZZI Dania Jo USA 24 25 49 CB:43

2 1403 BACOSI Diana ITA 24 25 49 CB:39

3 1753 LARSSON Victoria SWE 24 25 49 CB:37

4 1150 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 25 24 49

5 1170 SUMOVA Barbora CZE 23 25 48 CB:30

6 1351 CHAUHAN Maheshwari IND 23 25 48 CB:28

7 1275 HIBBS Emily Jane GBR 24 24 48 CB:22

8 1313 MARKANTONAKI Anna Maria GRE 24 24 48 CB:13

9 1695 TURULO Daria AIN 24 24 48 CB:8

10 1446 ORYNBAY Assem KAZ 24 24 48 CB:3

11 1131 WEI Meng CHN 24 24 48 CB:1 CB:38

12 1693 KUZNETSOVA Arina AIN 24 24 48 CB:26

13 1054 JAFAROVA Nurlana AZE 25 23 48 CB:5

14 1116 CROVETTO CHADID Francisca CHI 25 23 48 CB:4

15 1286 BOIARSHINOVA Elizaveta GEO 23 24 47 CB:14

16 1300 REICHERT Eva-Tamara GER 23 24 47 CB:5

17 1127 JIANG Yiting CHN 25 22 47 CB:13

18 1404 BARTOLOMEI Martina ITA 25 22 47 CB:5

19 1056 MEFTAKHETDINOVA Rigina AZE 25 22 47 CB:1

20 1830 JACOB Katharina Monika USA 22 24 46

21 1302 UMHOEFER Valentina GER 23 23 46 CB:17

22 1746 STIBRAVA Monika SVK 23 23 46 CB:15 CB:5

23 1769 IMPRASERTSUK Isarapa THA 23 23 46 CB:3

24 1104 BOYD Madeleine Lieselotte CAN 23 23 46 CB:1

25 1243 HEINONEN Marjut FIN 21 24 45

26 1124 GAO Jinmei CHN 22 23 45 CB:16

27 1025 JONES Aislin AUS 22 23 45 CB:15

28 1450 SABEKOVA Diana KAZ 22 23 45 CB:5

29 1354 KHAN Areeba IND 23 22 45 CB:8

30 1413 SCOCCHETTI Simona ITA 23 22 45 CB:4

31 1674 MOHAMMED Hajar Ghulam QAT 23 22 45 CB:3

32 1304 WISSMER Nele GER 23 22 45 CB:2

33 1432 ORIHARA Rika JPN 24 21 45 CB:13

34 1257 ANASTASSIOU Lucie FRA 24 21 45 CB:4 CB:14

35 1771 JIEWCHALOEMMIT Sutiya THA 24 21 45 CB:5 CB:4

36 1312 KATZOURAKI Emmanouela GRE 24 21 45 CB:1

37 1271 BURGESS Jessica Louise GBR 20 24 44

38 1447 PANARINA Olga KAZ 21 23 44

39 1740 KOPCANOVA Lucia SVK 22 22 44 CB:4

40 1635 SZAMREJ Natalia POL 22 22 44 CB:3

41 1575 TIPPLE Chloe NZL 23 21 44 CB:6

42 1673 AL SHARSHANI Reem QAT 23 21 44 CB:3

43 1358 SEKHON Ganemat IND 24 20 44 CB:8

44 1258 BATTAULT Noemie FRA 24 20 44 CB:4

45 1151 ELEFTHERIOU Andri CYP 20 23 43

46 1164 KUCEROVA Martina CZE 21 22 43 CB:4

47 1654 BERMUDEZ LATORRE Paola PUR 21 22 43 CB:2

48 1559 VAN DER VEEN Esmee NED 22 21 43 CB:11

49 1816 MALOVICHKO Iryna UKR 22 21 43 CB:5 CB:14

50 1739 HOCKOVA Vanesa SVK 22 21 43 CB:11 CB:5

51 1636 WLODARCZYK Wiktoria Anna POL 22 21 43 CB:3

52 1149 ANDREOU Panagiota CYP 23 20 43 CB:5

53 1482 ALMOHAMMAD Afrah KUW 23 20 43 CB:2

54 1335 PONGRATZ Bianka HUN 20 22 42

55 1701 COSTA Chiara SEN 21 21 42 CB:4

56 1487 AL SHAMAA Eman KUW 21 21 42 CB:3

57 1790 CAN Sena TUR 22 20 42 CB:5

58 1459 AN Il Ji KOR 22 20 42 CB:3

59 1280 SKEGGS Alexandra Anne GBR 19 22 41

60 1818 NAUMENKO Viktoriia UKR 20 21 41 CB:11

61 1022 COLES Laura AUS 20 21 41 CB:4

62 1488 AL ZAABI Fatema KUW 21 20 41

63 1201 ABOUSHOKKA Amira EGY 23 18 41

64 1026 MELBOURNE Brittany Lea AUS 18 22 40

65 1431 KOJIMA Yuka JPN 21 19 40

66 1776 SUTARPORN Nutchaya THA 23 17 40

67 1169 SINDELAROVA Anna CZE 20 19 39

68 1587 AL NOFALI Najah Abdul Karim Ahmed OMA 21 18 39 CB:5

69 1664 AL-ANSARI Aisha Ahmed QAT 21 18 39 CB:3

70 1058 MUSTAFAYEVA Sevda AZE 20 17 37

71 1209 SELIM Shahd EGY 17 17 34