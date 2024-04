Tiro con l’arco, Italia a un passo dal podio nella prove a squadre a Shanghai in Coppa del Mondo

Terza giornata della prima tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco in quel di Shanghai (Cina). Un giovedì che prevedeva nel suo programma la finale per il terzo posto nella prova a squadre dell’olimpico al maschile.

Azzurri (Matteo Bilisari, Matteo Borsani e Michele Frangilli) che purtroppo sono stati sconfitti da Cina Taipei (Lin, Tai, Tang) allo shoot-off. Una sfida molto combattuta, Taipei parte meglio (57-54), ma il terzetto azzurro riesce a reagire e a rientrare (57-45) e sorpassa gli avversari con il parziale di 55-54. Taipei riesce poi a vincere il quarto parziale per 56-54 e a portare tutto allo shoot off. Le tre frecce a disposizione finiscono per entrambe le formazioni sul 10-9-9 ma la freccia di Taipei è più vicina al centro e vale il 5-4 (28*-28) e il bronzo.

Percorso che era stato buono, con gli azzurri che si erano sbarazzati del Giappone per 6-2 al primo turno, della Francia per 5-1 agli ottavi di finale, della Turchia per 5-1 ai quarti di finale, per venire poi sconfitti dall’India solo in semifinale. Eliminate invece agli ottavi Roberta Di Francesco, Elisabetta Mjino e Aiko Rolando che prima battono la Mongolia 6-0 ma poi perdono con la Francia 5-1.

Nell’individuale del compound nessuno è andato oltre agli ottavi di finale: Michea Godano ha passato due turni battendo l’americano Angus Moss 150-146, il coreano Jongho Kim 149-148, per perdere poi con l’indiano Fuge agli ottavi. Fuori ai sedicesimi Marco Bruno contro il kazako Andrey Tyutyun e al debutto Jesse Sut contro il primo della classe nelle qualifiche, il danese Mathias Fullerton.