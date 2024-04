Tiro con l’arco, Italia in finale nella prova a squadre femminile di compound a Shanghai in Coppa del Mondo

La seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco ha regalato delle belle soddisfazioni all’Italia in quel di Shanghai (Cina). Elisa Roner, Marcella Tonioli e Irene Franchini hanno raggiunto infatti un risultato particolarmente significativo, qualificandosi per la finalissima nella prova a squadre della divisione compound.

L’ultima finale disputata in World Cup dal terzetto femminile azzurro di compound risaliva addirittura a settembre del 2015, quando Viviana Spano, Laura Longo ed Anastasia Anastasio persero a Medellin con le padrone di casa colombiane. Vedremo se questa volta Roner, Tonioli e Franchini riusciranno a superare anche l’ultimo ostacolo, sfidando sabato mattina (ore 10.00 locali, le 4.00 italiane) la fortissima India di Kaur, Swami e Vennam.

Il team tricolore ha sconfitto quest’oggi ai quarti il Messico per 234-233, firmando il nuovo record nazionale, per poi regolare in semifinale il Kazakistan allo shoot-off per 29-28 dopo aver pareggiato a quota 227. Eliminato al primo turno invece il trio maschile composto da Michea Godano, Marco Bruno e Jesse Sut, che ha ceduto per 235-239 agli Stati Uniti.

Alti e bassi per quanto riguarda il ranking round del ricurvo, con l’Italia che schiera a Shanghai le seconde linee preservando i titolari per il Preolimpico continentale ed il Campionato Europeo di Essen. Buoni riscontri in campo maschile per i giovani, con un ottimo Matteo Bilisari, 16° con 678 punti, ed un discreto Matteo Borsani, 32° con 669 punti, mentre non si sono qualificati per il tabellone ad eliminazione diretta Michele Frangilli (82° con 651) e Massimiliano Mandia (103° con 637).

Molto bene al femminile la ventunenne Roberta Di Francesco, decima assoluta con 666 punti sbriciolando il suo primato personale nelle gare internazionali. Accedono agli scontri diretti individuali anche Elisabetta Mijno, 51ma con 642 punti, ed Aiko Rolando, 62ma con 635, mentre non supera il taglio Vanessa Landi, 67ma con 632 punti. Nelle varie classifiche a squadre, l’Italia è 14ma tra gli uomini, 13ma tra le donne e nona nel Mixed Team.