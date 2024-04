Tiro con l’arco, i ranking olimpici aggiornati verso Parigi 2024: Italia virtualmente ripescata con gli uomini

Buona la prima nella stagione olimpica all’aperto per la Nazionale italiana di tiro con l’arco, che ha recitato subito un ruolo da protagonista al Kahraman Bagatir Spring Arrows Tournament di Antalya (in Turchia) collezionando quattro podi complessivi nel ricurvo tra competizioni individuali e a squadre. Molto importante in particolare la vittoria del terzetto maschile formato da Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Matteo Borsani, che ha raccolto 40 punti preziosi per il ranking mondiale.

Ricordiamo che, al termine di tutti gli eventi di qualificazione con in palio i pass diretti per le Olimpiadi, verranno ripescati due Paesi (sia al maschile che al femminile, tra chi non è riuscito a qualificare sul campo il terzetto) proprio in base al World Ranking del 24 giugno 2024. Grazie al risultato di ieri, l’Italia ha guadagnato ben due posizioni tra gli uomini salendo al 2° posto e portandosi quindi virtualmente in zona ripescaggio.

Le prossime due quote verranno distribuite nei Preolimpici panamericani ed europei, mentre il Preolimpico globale di Antalya ne assegnerà tre. Tra le donne la selezione tricolore occupa invece la sesta piazza provvisoria, ma restano ancora in palio due slot tramite i Campionati Continentali (1 per l’Europa e 1 per le Americhe) e quattro al Preolimpico Mondiale.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del tiro con l’arco a squadre per Parigi 2024, escludendo i Paesi già qualificati con il terzetto ed indicando tra parentesi per ciascuna formazione i quattro punteggi attualmente validi per la graduatoria:

RANKING OLIMPICO MASCHILE

1. Cina Taipei 206 (68+51+51+36)

2. Italia 202 (60+60+42+40)

3. India 200,5 (56+51+51+42,5)

4. Cina 194 (60+51+45+38)

5. Spagna 170 (51+48+36+35)

6. Indonesia 160 (47,5+42+42+28,5)

7. Messico 154,5 (51+40+35+28,5)

8. Olanda 150 (50+36+36+28)

9. Brasile 147 (42+40+35+30)

10. USA 144 (60+35+28+21)

RANKING OLIMPICO FEMMINILE

1. Cina 213 (60+51+51+51)

2. Cina Taipei 197 (68+51+42+36)

3. India 185 (56+45+42+42)

4. USA 174 (60+50+36+28)

5. Gran Bretagna 150 (60+35+28+27)

6. Italia 143 (42+36+35+30)

7. Olanda 140 (60+38+21+21)

8. Colombia 137 (42+40+34+21)

9. Spagna 135 (36+35+34+30)

10. Indonesia 134,5 (47,5+36+25,5+25,5)