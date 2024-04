Perché Chamizo è stato derubato al Preolimpico di Baku: furto colossale per la lotta italiana

Frank Chamizo è stato sconfitto ieri dall’azero Turan Bayramov nella semifinale del Preolimpico Europeo di lotta 2024 a Baku, vedendo sfumare in maniera a dir poco beffarda e rocambolesca la penultima chance di conquistare la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi nella categoria 74 kg stile libero. L’azzurro ha avuto la peggio al termine di un combattimento molto controverso e condizionato pesantemente da un arbitraggio fin troppo casalingo.

8-8 il punteggio finale, che ha visto trionfare il beniamino locale per aver messo a segno durante il match una tecnica da quattro punti. L’episodio più lampante è quello dell’ultimo secondo, con i 2 punti della vittoria revocati inspiegabilmente dagli arbitri a Chamizo dopo la richiesta di challenge dello staff tecnico dell’Azerbaigian, ma a far discutere è la gestione dell’intero incontro.

“Il presupposto, riguardo l’incontro di Frank, è che l’errore arbitrale fa parte dei contesti sportivi. Più in generale, le persone possono sbagliare. Qui però c’è qualcosa in più: tutto l’incontro ha avuto una cattiva interpretazione e gestione. L’ultimo errore è stato una conseguenza, non c’è soltanto l’errore tecnico ma c’è l’incapacità di individuare cosa sta accadendo sul tappeto”, ha commentato al sito federale il Direttore Tecnico della Nazionale italiana.

“C’erano altre azioni in cui dare punti, c’erano altre azioni di passività da richiamare precedentemente e a questo punto, col match sul filo del un rasoio, l’errore, inscusabile, era dietro l’angolo. Ci sono azioni da 4 in cui gli arbitri danno 2 punti, ci sono fughe non punite, non c’è stata gestione dell’incontro per riportare sulla materassina una lotta pulita. L’incontro è stato purtroppo tutto influenzato dalle decisioni arbitrali e l’errore non è soltanto quello dell’ultimo challenge. Perciò riteniamo ingiustificabile quello che è successo, faremo ricorso e tutto quello che dobbiamo fare”, ha aggiunto Salvatore Avanzato.

Di seguito un fermo immagine dell’episodio finale (preso da un post pubblicato su Facebook dal collaboratore tecnico della Nazionale azzurra Riccardo Mezzetti), in cui Chamizo aveva messo a segno i 2 punti decisivi per il successo (Bayramov ha tre appoggi a terra, le due mani ed il ginocchio destro) a poco meno di un secondo dallo scadere.

Per il bronzo olimpico di Rio 2016 comunque non tutto è perduto, infatti si potrà giocare ancora uno degli ultimi due pass a disposizione in occasione del Preolimpico Mondiale di Istanbul tra un mese. Chamizo che si è sfogato nel frattempo su Instagram dopo il ‘furto’ di ieri, condividendo il video dell’episodio incriminato e accusando la giuria: “Voglio chiedere scusa a chi sta guardando questo video. Questo è solo un gruppo di persone corrotte. Il mio cuore piange. Il mio sport è bello, mi dispiace“,