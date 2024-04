Tiro con l’arco, i convocati provvisori dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo: tornano tutti i titolari

La Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco si è aperta ufficialmente quest’oggi a Shanghai con il ranking round della divisione compound in occasione della prima tappa stagionale, che andrà avanti fino a domenica 28 aprile. Il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante si terrà tra un mese sempre in Asia ma a Yecheon, in Corea del Sud.

L’evento si svolgerà dal 21 al 26 maggio, quindi dopo i Campionati Europei ed il Preolimpico continentale di Essen. Quando manca una settimana alla scadenza per le iscrizioni definitive, l’Italia ha già inserito nell’entry list della competizione i nominativi degli atleti che affronteranno la prossima trasferta asiatica di World Cup.

Per quanto riguarda l’arco olimpico tornano in azione tutti i “titolari”, che avevano già preso parte allo Spring Arrows di Antalya in avvio della stagione all’aperto: Matteo Borsani, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli al maschile e Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati in campo femminile.

Di seguito la lista completa provvisoria dei convocati azzurri per la tappa di Coppa del Mondo a Yecheon:

CONVOCATI ITALIA WORLD CUP YECHEON TIRO CON L’ARCO 2024

Olimpico Maschile

Matteo Borsani, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli.

Olimpico Femminile

Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati.

Compound Maschile

Marco Bruno, Michea Godano, Elia Fregnan.

Compound Femminile

Marcella Tonioli, Elisa Roner, Francesca Aloisi.