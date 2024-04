Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Shanghai 2024: italiani nelle retrovie nelle qualificazioni del compound

Prima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco in quel di Shanghai (Cina). Un martedì interamente dedicato alle frecce di qualifica per quanto riguarda il compound, sia individuale che a squadre, al maschile e al femminile.

Al maschile il danese Mathias Fullerton chiude in prima posizione con 714 punti e davanti al coreano Kim Jongho, secondo anche lui a 714, ma con meno X. In terza posizione c’è invece l’olandese Mike Schloesser con 713. Tra gli italiani spicca Michea Godano con 701 punti per piazzarsi in 34ma posizione ed affrontare lo statunitense Angus Moss al primo turno. Troviamo poi Marco Bruno che ha concluso con 699 dopo le 72 frecce di oggi in 39ma posizione e che sfiderà il lussemburghese Jesse Seywert. Inizio durissimo per Jesse Sut che dopo i 687 punti ed il 64° posto nella qualifica si troverà di fronte Fullerton.

Al femminile in testa c’è la messicana Andrea Becerra, che va vicina al record del mondo, arrivando a quota 713 (il record si attesta a 715). Seguono l’indiana Vennam a 711 e la sudcoreana Yoohyun Oh con 708. Per l’Italia 17ma Marcella Tonioli con 701 punti (affronterà l’estone Lisell Jaatma direttamente al secondo turno), 25ma a 695 Irene Franchini (troverà anche lei un’estone, Maris Tetsmann), mentre Elisa Roner è 32ma con 690 (sfiderà la filippina Amaya Amparo Cojuangco).

Per quanto concerne le prove a squadre, l’Italia maschile conclude la qualifica con 2087 punti al 15° posto e affronterà agli ottavi gli Stati Uniti, secondi nel ranking round. La squadra femminile conquista la sesta posizione con 2086 punti ed affronterà il Messico terzo in qualifica al primo turno. Nel misto Tonioli e Godano si sono posizionati undicesimi e troveranno il Kazakistan agli ottavi.