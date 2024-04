Tiro con l’arco, Cina e India vincono le prove a squadre femminili e maschili in Coppa del Mondo a Shanghai

L’ultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco, andata in scena a Shanghai, si è conclusa con lo svolgimento delle fasi finali di tutti i tabelloni a eliminazione diretta del ricurvo. Italia assente quest’oggi, dopo aver raccolto un ottimo secondo posto con il terzetto femminile di compound ed una sorprendente quarta piazza con il terzetto maschile dell’olimpico.

Focus sulle prove a squadre monosesso di ricurvo, fondamentali anche in ottica ranking mondiale per il ripescaggio di due team per genere (dopo il Preolimpico mondiale di Antalya) verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui non sono arrivate buone notizie per i colori azzurri nelle finali odierne. In campo femminile è arrivato il successo della Cina padrona di casa per 6-2 sulla Corea del Sud, mentre al maschile è stata l’India ad imporsi per 5-1 sulla formazione coreana.

Nazionale sud coreana che si è poi rifatta nella prova a coppie miste con la vittoria di Lim Sihyeon e Kim Woojin allo shoot-off (19-18) sugli spagnoli Elia Canales e Andres Temino. La fenomenale ventenne Lim Sihyeon ha trionfato successivamente anche nella competizione individuale battendo 6-0 l’indiana Deepika Kumari, mentre tra gli uomini lo spagnolo Andres Temino ha fatto saltare il banco regolando il fuoriclasse coreano Kim Je Deok per 6-2.