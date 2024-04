Tiro a volo, Preolimpico Doha 2024: Diana Bacosi settima nello skeet femminile, pass per India e Svezia

La penultima gara del torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, è stata quella dello skeet femminile, che ha visto staccare il pass non nominale per Parigi 2024 ad India e Svezia, mentre le azzurre non sono riuscite ad entrare in finale, anche se l’Italia ha già raggiunto il contingente massimo in questa specialità e non era dunque alla ricerca di carte olimpiche.

La vittoria in finale, però, è andata alla cilena Francisca Crovetto Chadid, che aveva già conquistato la carta olimpica, la quale, dopo il 54-54 dei 60 piattelli regolamentari, ha piegato per 4-3 allo shoot-off l’indiana Maheshwari Chauhan, che invece conquista il posto Nazione per i Giochi.

Gradino più basso del podio per la cinese Jiang Yiting, terza con 45/50, con la Cina che però aveva già guadagnato due pass olimpici: il secondo posto a Parigi 2024 va dunque alla Svezia, grazie alla quarta posizione di Victoria Larsson, eliminata a quota 34/40. A bocca asciutta le altre pretendenti alla carta olimpica: quinta l’azera Rigina Meftakhetdinova con 25/30, sesta la kazaka Assem Orynbay a quota 15/20.

Fuori dalla finale le tre azzurre in gara: ultimo atto sfiorato da Diana Bacosi, che al termine delle qualificazioni, con 119/125, ha disputato lo spareggio a 5 per il sesto posto, ma al decimo piattello dello shoot-off ha lasciato strada alla cinese Jiang Yiting e si è classificata settima assoluta. Più attardate, invece, Simona Scocchetti, 28ma con 114/125, e Martina Bartolomei, 36ma con 113/125.