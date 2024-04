Tiro a volo: Cassandro in risalita dopo 100 piattelli al Preolimpico di Doha. Ma la Finale resta complicata

Sale di colpi Tammaro Cassandro alle qualificazioni dello skeet maschile valide per il Torneo Preolimpico di tiro a volo, competizione in fase di svolgimento in quel di Doha (Qatar). Dopo un avvio singhiozzante infatti l’azzurro si è reso artefice di due grandi segmenti nella giornata odierna, trovandosi in qualche modo in lizza per una finale che resta comunque complicatissima.

Un percorso netto quello dell’azzurro, abile a segnare 25/25 in entrambe le serie, totalizzando 97/100, score però condiviso con altri dodici concorrenti. Rimangono invece nelle retrovie Luigi Lodde e Gabriele Rossetti, entrambi fermi a quota 93/100.

Al comando svetta il pakistano Usman Chand, leader con 99/100 insieme al francese Nicolas Lejeuene. Sono invece ben dieci i partecipanti che hanno segnato 98/100: si tratta del messicano Luis Raul Gallardo Oliveros, dello svedese Marcus Svensson, dello statunitense Dustan Taylor, del kazako Eduard Yechshenko, del tedesco Vincent Haaga oltre che dell’altro pakistano Imam Haaron, del giapponese Shotaro Toguchi, dell’ucraino Maksym Piven e del tedesco Tilo Schreirer.

Domani alle 7:30 italiane si disputerà l’ultima parte di qualificazione con i 25 piattelli rimanenti. La Finale è pianificata invece per le 15:30.