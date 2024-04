Tiro a volo, Preolimpico Doha 2024: nello skeet maschile pass per Estonia e Kazakistan. Italiani lontani

Si è chiuso il torneo finale di qualificazione olimpica di tiro a volo, andato in scena a Doha, in Qatar: nello skeet maschile, unica specialità in cui l’Italia era alla ricerca di un pass, peraltro già certo in ogni caso attraverso il ranking, le due carte non nominali per Parigi 2024 sono andate ad Estonia e Kazakistan.

In finale il successo è andato allo svedese Marcus Svensson, già capace di centrare il pass olimpico, primo con 55/60, mentre l’estone Peeter Juerisson, secondo a quota 53/60, ha ottenuto il posto Nazione. Terzo posto ed altro pass olimpico assegnato, questa volta al Kazakistan, grazie ad Eduard Yechshenko, eliminato a quota 44/50.

Restano, invece, giù dal podio e senza carta olimpica il pakistano Usman Chand, quarto con 34/40, il transalpino Nicolas Lejeune, quinto con 25/30, e l’ucraino Maksym Piven, sesto ed ultimo tra i finalisti, a quota 15/20.

Sono usciti di scena nelle qualificazioni i tre italiani in gara, comunque mai in lotta per l’accesso all’ultimo atto: 38° Luigi Lodde (non eleggibile per il pass olimpico), a quota 119/125, medesimo score per Tammaro Cassandro, 46°, infine si è classificato 50° Gabriele Rossetti, a quota 118/125.