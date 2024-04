Tiro a volo: De Filippis, Fabbrizi e Pellielo al vertice dopo 100 piattelli al Preolimpico di Doha

Super Italia in quel di Doha, città del Qatar che sta ospitando in questi giorni il Trofeo Preolimpico 2024 di tiro a volo. Nella qualifica della specialità trap infatti dopo 50 piattelli Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi guidano la classifica, candidandosi a disputare le Finali previste per domani.

Gli azzurri, tutti già con il pass olimpico in tasca già da tempo, si sono resi artefici di due serie di altissimo profilo, mantenendo la concentrazione gestendo una situazione molto delicata, con tanti concorrenti in lizza per le posizioni che contano. De Filippis nello specifico ha fatto bottino pieno, segnando 25/25 (99/100) in entrambi i segmenti. Fabbrizi invece ha mancato soltanto un colpo nell’ultima serie, mettendo a referto 24/25 per 99/100.

In piena corsa anche Giovanni Pellielo, nel gruppo del secondo posto con 98/100 a causa di un piattello mancato nella quarta serie. Insieme a “Johnny” spiccano poi il francese Clement Bourgue, il turco Oguzhan Tuzun, l’albanese Arian Kumi e lo statunitense William Hinton.

Matjaz Lepen guida invece il gruppo del quarto posto con 97/100 insieme ad altri otto partecipanti, mentre Talal Alrashidi è in testa al gruppo del quinto posto con 96/100 con altri dodici concorrenti. Domani, alle ore 7:30 italiane, termineranno le qualificazioni con gli ultimi 25 piattelli. La Finale andrà in scena invece alle 15:30.