Tiro a volo: Jessica Rossi lotta per la Finale al Preolimpico di Doha

Prosegue il percorso di Jessica Rossi al Torneo Preolimpico 2024 di tiro a segno, evento in fase di svolgimento in Qatar, precisamente a Doha. Dopo 100 piattelli infatti l’azzurra si è piazzata nel gruppo del quarto posto, in piena corsa dunque per le Finali.

Il fenomeno azzurro – già qualificata per i Giochi di Parigi – si è purtroppo resa protagonista di una quarta serie non eccezionale, in cui ha rotto 22 piattelli su 25, per poi alzare l’asticella nella quarta, dove ha segnato 25/25. Insieme alla medaglia d’oro di Londra 2012 ci sono altre cinque partecipanti.

Leggermente più attardata Maria Lucia Palmitessa, anche lei artefice di una quarta serie negativa, dove ha mandato a segno solo 20/25, facendo bottino pieno poi all’ultimo segmento. In virtù di quanto successo l’azzurra adesso si trova nel gruppone del settimo posto, fuori dalla top 20.

Sono invece tre le concorrenti al momento al comando: si tratta della kazaka Mariya Dmitryenko, della slovacca Zuzana Rehak Stfecekova e dell’australiana Penny Smith, tutte ferme a 97/100. In solitaria poi la portoghese Maria Ines Coehlho De Barros, seconda con 96/100, mentre Laetisha Scanlan e Fatima Galvez sono terze con 95/100.

Domani, martedì 23 aprile, alle 7:30 italiane si svolgerà l’ultima serie da 25 piattelli che determinerà la rosa delle finaliste. L’ultimo atto è previsto per le 14:00.