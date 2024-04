Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: qualificazioni fatali per le azzurre della carabina da 10 metri

Continuano le gare a Rio de Janeiro, in Brasile, sede del torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno: nella carabina da 10 metri femminile le qualificazioni sono fatali per le tre azzurre in gara, mentre tra le otto finaliste sono quattro le atlete che si giocheranno domani due pass olimpici non nominali.

Entrano in finale, infatti, quattro atlete che per motivi diversi non sono eleggibili per il pass olimpico in questa manifestazione: la norvegese Jeanette Hegg Duestad, prima con 633.6, e la transalpina Oceanne Muller, terza con 631.3, hanno già conquistato un pass per i Giochi in questa specialità, mentre ha già raggiunto il contingente massimo in questa specialità l’Iran, circostanza che mette fuori causa sia Najmeh Khedmati, seconda con 633.0, che Shermineh Chehel Amirani, settima con 630.4 (uno dei due pass iraniani è stato conquistato proprio da quest’ultima, che dunque in ogni caso non sarebbe stata eleggibile).

A giocarsi i due pass olimpici, dunque, saranno le altre quattro finaliste: la norvegese Synnoeve Berg, quarta con 631.3, la transalpina Manon Herbulot, quinta con 630.8, l’austriaca Marlene Pribitzer, sesta con 630.6, e la magiara Eszter Meszaros, ottava con 630.3. Mancano l’appuntamento con la finale, invece, le tre azzurre in gara: 18ma Sofia Ceccarello con 628.5, 26ma Martina Ziviani a quota 627.3, 41ma Barbara Gambaro con 626.1.