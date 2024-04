Tiro a segno, Federico Nilo Maldini: “Alle Olimpiadi voglio giocarmi qualcosa di importante”

Federico Nilo Maldini ha regalato nella giornata/serata di ieri, in base al fuso orario differenziale fra Rio de Janeiro e l’Italia, il terzo pass contingentale all’Italia del tiro a segno in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024; il secondo nella specialità maschile della pistola ad aria compressa dai 10m dopo quello di Paolo Monna.

Il tiratore azzurro, classe 2001, dopo aver ottenuto il pass e la vittoria nel contest tenutosi in terra brasilia, che rientra all’interno del Final Olympic Qualification Championship, si è cosi espresso al sito dell’Unione Italiana Tiro a Segno: “Sono contentissimo di essermi qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, peraltro all’interno di un poligono come quello di Rio de Janeiro dove, l’anno scorso, in Coppa del Mondo, ho trovato una vittoria e un’emozione grandissima. Tutto il lavoro fatto è stato ripagato: voglio che questo non diventi un punto d’arrivo, ma un trampolino verso i prossimi appuntamenti. Alle Olimpiadi voglio giocarmi qualcosa di importante”.

Successivamente, fra ringraziamenti e speranze, il bolognese ha affermato: “Ci tengo a ringraziare davvero tutti: dallo Staff Tecnico della Nazionale al Centro Sportivo dei Carabinieri, passando per i TSN di Tivoli, Bologna e Roma dove mi sono allenato in questi mesi; senza dimenticare la mia famiglia. E’ una vittoria che per me rappresenta tantissimo: potrò disputare la prima Olimpiade della mia carriera e spero che in futuro ce ne siano altre con tante soddisfazioni”.

Nei prossimi giorni lo staff tecnico dell’Italia punterà ulteriormente ad allargare il suo roster in vista di Parigi 2024, magari ottenendo un ulteriore pass nelle gare di carabina. Se dovesse arrivare una gioia, a livello femminile, questo consentirebbe alla selezione tricolore di poter accedere alle Olimpiadi anche alla gara mista, cosa che non sarà possibile invece nel contest di pistola.