Tennis, Mikael Ymer annuncia il ritorno: “Il ritiro è noioso”. Ma avverrà tra otto mesi

Una giornata di tennis che vive una vibrazione differente all’improvviso. Nel pomeriggio odierno è arrivato l’annuncio dello svedese Mikael Ymer, che ha annunciato di voler cancellare il proprio ritiro e di tornare in campo. Peccato che non potrà però avvenire prima di otto mesi.

Per chi si fosse perso un paio di puntate, lo svedese di origine eritrea venne squalificato nell’estate del 2023 per aver saltato tre test antidoping nel giro di dodici mesi. Una violazione del 2022, da cui venne prima assolto da un tribunale indipendente composto da tre arbitri, ma l’ITF presentò ricorso anche al Tribunale Arbitrale dello Sport che lo ha poi condannato. Ymer ha provato a scagionarsi della terza violazione, avvenuta al Challenger di Roanne per un cambio di hotel non segnalato.

Poco tempo dopo che gli è stato comminato l’anno e mezzo di stop, l’ex numero 1 di Svezia aveva annunciato su X il proprio ritiro. E proprio sullo stesso social ha deciso di dichiarare a tutti la sua volontà di tornare in campo con un emblematico “Il ritiro è noioso, ci vediamo tra otto mesi“.

La squalifica di Ymer si chiuderebbe a gennaio 2025, con una classifica tutta da ricostruire: poco prima dello stop, ad aprile, aveva toccato la cinquantesima posizione delle classifiche mondiali.

IL TWEET DI YMER CON CUI ANNUNCIA IL ‘RITORNO’ AL TENNIS