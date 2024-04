ATP Rouen, sorridono Stephens e Andreeva all’esordio. Ok anche Linette e Pliskova

Primi passi per il torneo WTA sulla terra battuta di Rouen. Prime quattro partite in cui non sono scese in campo le due azzurre in tabellone, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, che saranno impegnate rispettivamente con Naomi Osaka e Caroline Garcia.

Abbiamo il primo accoppiamento valido per gli ottavi di finale, dove saranno protagoniste Sloane Stephens e Karolina Pliskova. La statunitense, numero 6 del seeding, ha iniziato male con la connazionale Peyton Stearns, lasciandole però solo quattro giochi nei due set rimanenti. Più difficile il compito della ceca, che ha avuto ragione della russa Polina Kudermetova soltanto nel dodicesimo gioco della terza frazione.

Nella parte alta del tabellone, buon successo per Magda Linette: la polacca ci ha messo un set per venire a capo della francese Elsa Jacquemot. Vittoria netta invece per la giovanissima Mirra Andreeva, quinta giocatrice del seeding: impressionante il 6-1 6-3 a Nadia Podoroska, mai emersa dal sommerso WTA ma comunque capace in carriera di una semifinale al Roland Garros.

WTA ROUEN, RISULTATI 15 APRILE

M. Linette b. E. Jacquemot 7-5 6-1

M. Andreeva b. N. Podoroska 6-1 6-3

S. Stephens b. P. Stearns 1-6 6-1 6-3

Ka. Pliskova b. O. Kudermetova 7-5 1-6 7-5