Tennis, Luca Nardi entra nel tabellone principale a Bucarest: tre gli italiani nel main draw

Cambio di programma per Luca Nardi. Il classe 2003 del Bel Paese non prenderà parte alle qualificazioni dell’ATP500 di Barcellona, in programma la prossima settimana, ma sarà nel tabellone principale dell’ATP250 di Bucarest (Romania) dal 15 al 21 aprile. Sulla terra rossa rumena Nardi darà seguito alla sua campagna sul mattone tritato, dopo essere uscito di scena al primo turno del 1000 di Montecarlo, sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime, affrontando con successo le “quali”.

L’obiettivo del pesarese sarà quello di rafforzare la propria top-100, cercando di mettere fieno in cascina in questa fase dell’annata. Un Nardi che, tra l’altro, ha interrotto di collaborazione tecnica dopo 4 mesi con Giorgio Galimberti, decidendo di tornare dal suo vecchio tecnico a Pesaro, Francesco Sani. Una decisione che desta perplessità, visti i risultati che stava ottenendo il giocatore con il lavoro di Galimberti.

Il 20enne tricolore non sarà l’unico della pattuglia nostrana in Romania, in riferimento alle presenze nel main draw di Lorenzo Sonego, sconfitto ieri negli ottavi di Montecarlo dal francese Ugo Humbert, e di Luciano Darderi, reduce dalla semifinale raggiunta a Houston. Nelle qualificazioni, invece, vi saranno Giulio Zeppieri, Stefano Napolitano e Stefano Travaglia.

Il n.1 del seeding è il francese Adrian Mannarino, che non ha giocato a Montecarlo per mali di stagione. Da considerare anche l’argentino Francisco Cerundolo, l’olandese Tallon Griekspoor e l’americano Sebastian Korda.