Stefanos Tsitsipas torna in semifinale a Montecarlo e attende Sinner o Rune

Stefanos Tsitsipas sta tornando. Il greco supera nettamente Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 21 minuti di gioco ed è in semifinale a Montecarlo. Una prova convincente per il giocatore ateniese, specie nel secondo parziale in cui non ha concesso praticamente niente al servizio. Domani affronterà il vincente del match tra Jannik Sinner e Holger Rune.

L’impatto sul match è migliore per Tsitsipas che ottiene subito il break a freddo con un dritto pesante, un bel passante e un dritto completamente sballato del suo avversario. Servizio che è problematico anche per il greco: non è incisivo con la prima, viene attaccato da Khachanov sul lato sinistro e il contro-break è immediato. Dopo il break del 2-1 da parte del due volte vincitore di questo torneo, i due giocatori trovano un po’ di continuità alla battuta.

I game sono tutti tirati, ma l’ellenico nei momenti topici tira fuori il meglio con il dritto, annullando anche una palla break sul 3-2 e chiudendo sul 6-4, gestendo bene l’ultimo turno di servizio, malgrado l’MTO chiesto dal russo sul 5-4 per un problema alla gamba sinistra.

Il secondo set comincia in maniera equilibrata, con Khachanov che prova a rimanere agganciato, annullando anche una palla break sull’1-1. Da qui in avanti è un dominio da parte del giocatore ellenico, che si fa aggressivo in risposta, sfruttando qualche prima meno precisa da parte del russo, per prendere il sopravvento con il dritto e piazzare due break di fila. Il match si chiude con un parziale di 14 punti a 2, con il greco che perde appena tre punti alla battuta in tutto il set. Tsitsipas che ha commesso soli 13 errori gratuiti in tutto il match contro i 21 del suo avversario e soprattutto appena tre con il rovescio.