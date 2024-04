Tennis, l’Italia rischia di avere solo tre tenniste in singolare a Parigi 2024: serve una risalita nel ranking

A differenza di quanto accadrebbe nel singolare maschile, con l’Italia che occuperebbe tutti i quattro slot disponibili per le Olimpiadi, tra le donne al momento staccherebbero il pass soltanto tre azzurre, ovvero Jasmine Paolini, 12ma in classifica, Elisabetta Cocciaretto, 59ma, ma numero 45, e Lucia Bronzetti, 64ma ma 47ma delle qualificate, mentre sarebbe fuori Martina Trevisan, 81ma, a 6 posti dall’ultima delle ammesse (si tratta dell’elvetica Belinda Bencic, 75ma). Alle loro spalle, ancor più staccate, Sara Errani, 104ma, la quale però sta lottando per disputare il torneo di doppio con Jasmine Paolini, e Camila Giorgi, 117ma.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ogni Paese potrà schierare quattro atleti in singolare nei tornei di tennis: saranno 56 gli atleti che si qualificheranno ai Giochi attraverso il ranking che verrà rilasciato il 10 giugno 2024, al termine del Roland Garros. Curiosamente i tornei olimpici si giocheranno proprio sui campi che ospiteranno gli incontri del secondo torneo stagionale dello Slam. I tornei olimpici di tennis sono programmati da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto, in coda alla parentesi di due settimane di tornei sulla terra battuta europea che segue Wimbledon: si giocherà in contemporanea con il combined di Washington (torneo ATP 500 e WTA 500), immediatamente prima dei 1000 canadesi (ATP a Montreal, WTA a Toronto) e di Cincinnati.

Non è semplice dire quali saranno le scelte dei tennisti, dunque, e di certo fioccheranno le rinunce, come accaduto anche ai Giochi di Tokyo, dove si pescò fino al numero 146 ATP ed al 109 WTA, anche in virtù del fatto che il torneo olimpico non assegna punti per i ranking ATP e WTA, ma questa simulazione prende in considerazione tutti coloro che al momento sarebbero virtualmente qualificati se la corsa verso Parigi finisse oggi. L’Italia porterebbe tutti i quattro singolaristi possibili per un Paese tra gli uomini e tre tra le donne, sebbene al momento alcuni di loro siano proprio al limite del cut off e rientrerebbero tra i qualificati esclusivamente per la presenza di più di quattro tennisti della stessa nazionalità tra coloro che li precedono, anche se in questo caso sono considerati anche russi e bielorussi, in attesa della decisione ufficiale dell’ITF.

QUALIFICATI ITALIA VIRTUALI AL 22 APRILE – SINGOLARE

DONNE

Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti