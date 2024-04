ATP Madrid 2024, Andrea Vavassori eliminato nel primo turno delle qualificazioni da Francisco Comesana

Esce di scena nel primo turno delle qualificazione del torneo ATP Masters 1000 di Madrid anche Andrea Vavassori: l’azzurro cede in due set all’argentino Francisco Comesana, numero 21 del tabellone cadetto, che vince in due set per 6-4 7-5 dopo un’ora e 27 minuti di gioco.

Nel primo set Vavassori sciupa due break point consecutivi nel quarto game e nel settimo viene punito, con Comesana che strappa il servizio all’azzurro a quindici, sfruttando la prima opportunità. Ancora una volta Vavassori nell’ottavo gioco ha de occasioni consecutive per operare il controbreak, ma le manca. L’argentino si salva e poi nel decimo game tiene il servizio a quindici ed al primo set point chiude sul 6-4 in 36 minuti.

Nella seconda partita Vavassori salva una palla break in apertura e poi, finalmente, sfrutta l’occasione di strappare la battuta all’avversario ai vantaggi del secondo game. L’azzurro si porta sul 3-0 non pesante e difende il break di margine fino al nono game, quando, avanti 5-3, va a servire per il set. In quel momento, però, si spegne la luce: l’argentino piazza un parziale di 16 punti a 5, vince quattro giochi consecutivi, ribalta la contesa e vince per 7-5 al primo match point dopo 51 minuti.

Le statistiche sottolineano come l’argentino faccia meglio di Vavassori in tutti i fondamentali: mette più prime in campo, 83% contro 63%, totalizza più punti sia sulla prima, 73%-63%, sia sulla seconda, 64%-54%, e vince 71 punti totali contro i 56 dell’azzurro. Comesana converte 3 palle break su 5 e ne cancella 4 delle 5 concesse.