Tennis, Angelo Binaghi: “Felicissimi per Berrettini, recuperato un grande giocatore”

Non sono mancate le reazioni dopo il ritorno al successo nel circuito ATP di Matteo Berrettini. Reduce da sette mesi di lontananza dai campi per curare i guai fisici e ritrovare anche le giuste motivazioni, il tennista romano non ci ha messo molto a far parlare di sé. Raggiunta la Finale nel Challenger175 di Phoenix, Matteo è riuscito a conquistare il suo ottavo titolo nel massimo circuito internazionale a Marrakech.

Sulla terra rossa marocchina una versione combattiva e di qualità del classe ’96, tornato a conquistare un titolo dopo due anni e sul mattone tritato dopo tre stagioni. Per questo, c’è soddisfazione anche nel clan azzurro se si pensa al contributo che potenzialmente Berrettini potrà dare in Coppa Davis, considerando il modo in cui il tennista tenga alla competizione a squadre.

Ne ha parlato il presidente della FITP, Angelo Binaghi, in occasione della presentazione del Sardegna Open di tennis a partire dal 29 aprile: “Felicissimi per Berrettini: ieri abbiamo recuperato un grande giocatore, è quello che ha avviato un ciclo. Gran bravo ragazzo, lo ha dimostrato anche seguendo la squadra di Davis quando non poteva giocare“, le parole di Binaghi.

“Un tennista forte, di grande carisma e umanità: adesso ci servirà anche sulla terra e sull’erba, lui che è uno specialista. Poi con lui dobbiamo anche difendere la Coppa Davis“, ha concluso in massimo dirigente della Federazione.