ATP Montecarlo, chi affronteranno Sinner/Sonego in doppio: il tabellone degli azzurri

Inizierà quest’oggi il percorso in coppia di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio del Masters1000 di Montecarlo. Il duo che si è esaltato nelle giornate di Malaga, dando un contributo fondamentale alla conquista della Coppa Davis 2023, si ricompone. Sulla terra rossa del Principato l’altoatesino e il piemontese saranno impegnati contro i belgi Gille / Vliegen e da capire sarà sicuramente la condizione di Sinner.

Il 22enne pusterese, reduce dalla grande avventura negli States, ha lavorato alacremente per adattarsi al cambio di superficie. Non semplice passare dal cemento al mattone tritato e scopriremo già da questo incontro quale sarà il suo livello. Nello stesso tempo, Sonego spera di trovare un riscatto dopo i problemi avuti nelle ultime apparizioni, considerata l’uscita di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni nel singolare per mano dello spagnolo Roberto Bautista Agut.

Qualora il percorso dovesse proseguire, Sinner e Sonego sarebbero attesi dal difficile incrocio negli ottavi di finale con la coppia Dodig / Krajicek, n.2 del seeding e tra le migliori del circuito. Una partita complicata e sarà necessario, nell’eventualità, una super prestazione di entrambi. Un tabellone che poi nei quarti prevede i russi Khachanov / Rublev o i tedeschi Krawietz / Puetz.

Nel penultimo atto i doppi papabili per l’incrocio sono Granollers / Zeballos (3) o Gonzalez / Skupski (5) e nel caso della coppia formata dallo spagnolo e dall’argentino c’è il precedente recente a Indian Wells, dove Sonny e Jannik furono sconfitti. A chiudere il cerchio, nella Finale Bopanna / Ebden (1), Ram / Salisbury (4) e Bolelli / Vavassori sono quelli più attesi.

TABELLONE SINNER/SONEGO ATP MONTECARLO 2024

Primo turno – Gille / Vliegen

Ottavi di finale – Dodig / Krajicek (2)

Quarti di finale – Khachanov/Rublev o Krawietz/Puetz

Semifinale – Granollers/Zeballos (3) o Gonzalez/Skupski (5)

Finale – Bopanna/Ebden (1) o Ram/Salisbury (4) o Bolelli/Vavassori