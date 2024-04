Perché Berrettini non farà l’ATP di Madrid: c’è un nuovo problema di salute

Matteo Berrettini non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid, torneo che scatterà mercoledì 24 aprile sulla terra rossa della capitale spagnola e a cui il tennista italiano era iscritto in virtù del ranking protetto. Il finalista di Wimbledon 2021 non sarà dunque della partita sul mattone tritato iberico, dove aver alzato al cielo il trofeo dell’ATP 250 di Marrakech ed essere stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

Matteo Berrettini è ancora alle prese con un problema di salute, l’ennesimo dell’ultimo sfortunato biennio. Il 28enne, infatti, ha comunicato che negli ultimi giorni ha affrontato uno stato influenzale che si è trasformato in tonsillite e febbre: “Dopo un’altra valutazione oggi, il mio medico ha consigliato che sarebbe stato rischioso tentare di competere a Madrid. Ora il mio obiettivo si sposta sul recupero il più rapidamente possibile e sulla preparazione per Roma“.

Matteo Berrettini, che al momento occupa il 98mo posto del ranking ATP con 630 punti all’attivo, cercherà dunque di rimettersi in vista degli Internazionali d’Italia, che andranno in scena al Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio. Il Masters 1000 nella capitale, a cui il romano è ammesso grazie a una wild-card, sarà il preludio al Roland Garros, secondo Slam della stagione agonistica. Ricordiamo che ogni occasione sarà buona per guadagnare punti in graduatoria, visto che lo scorso anno non aveva preso parte a questi eventi.