Superbike, Jonathan Rea fa sua la Superpole sul bagnato ad Assen. 2° Bulega e cinque italiani in top-11

Nell’Università del Motociclismo è stato tempo di Superpole nel terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Ad Assen (Paesi Bassi) i piloti sono andati in cerca del meglio possibile sul giro secco per avere in vista di gara-1 una piazzola privilegiata. Una pista molto particolare quella neerlandese, con tanti cambi di direzione e in cui il centauro può fare la differenza.

Jonathan Rea si è esaltato nelle condizioni di bagnato di quest’oggi. Tante insidie per tutti, ma il nord-irlandese è riuscito a interpretare al meglio una pista che, di passaggio in passaggio, andava ad asciugarsi. In questo modo, il pilota della Yamaha ha ottenuto il best time di 1:42.650 a precedere Nicolò Bulega (Ducati ufficiale) di 0.094 e il turco Toprak Razgatlioglu (BMW) di 0.353. Per Rea è la quarta pole della carriera sul circuito olandese.

Confortante la prestazione di Bulega che, in qualità di leader del campionato, vorrà rispondere presente in vista di gara-1 (ore 14.00). A completare il gruppo dei migliori cinque in questo time-attack sono stati i due fratelli Sam e Alex Lowes, con il primo in sella alla Ducati Panigale a 0.540 e il secondo sulla Kawasaki a 0.702.

In casa Italia buone notizie, vista la presenza di altri quattro centauri nella top-11. Il riferimento è a Michael Ruben Rinaldi (Ducati) ottavo a 1.094, Andrea Iannone (Ducati) nono a 1.119, Andrea Locatelli (Yamaha) decimo a 1.300 e a un sorprendente Nicholas Spinelli (Ducati) undicesimo a 1.399. Quest’ultimo, esordiente nella categoria e chiamato a sostituire Danilo Petrucci infortunatosi in allenamento, ha fatto vedere qualità eccellenti sulla V4R del Barni Racing Team.

In ottica iridata, settimo posto per Alvaro Bautista, sull’altra Ducati ufficiale (+1.080), desideroso di insidiare la vetta della classifica mondiale occupata dal compagno di squadra (Bulega). 16° posto per Axel Bassani sulla Kawasaki ZX-10RR (+1.581).

CLASSIFICA SUPERPOLE GP OLANDA SUPERBIKE 2024

1 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’42.650 8 282 282 1’42.650

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’42.744 +0.094 7 265 288 1’42.744

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’43.003 +0.353 7 281 286 1’43.003

4 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’43.190 +0.540 7 283 284 1’43.190

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’43.442 +0.792 8 283 284 1’43.442

6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’43.633 +0.983 8 281 281 1’43.633

7 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’43.730 +1.080 8 289 290 1’43.730

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’43.744 +1.094 8 284 284 1’43.744

9 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’43.769 +1.119 7 285 285 1’43.769

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’43.950 +1.300 8 281 284 1’43.950

11 24 SPINELLI Nicholas Ducati Panigale V4R 1’44.049 +1.399 8 284 284 1’44.049

12 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’44.095 +1.445 8 286 286 1’44.095

13 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’44.111 +1.461 6 281 282 1’44.111

14 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’44.112 +1.462 7 280 281 1’44.112

15 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’44.216 +1.566 7 283 284 1’44.216

16 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’44.231 +1.581 7 286 286 1’44.231

17 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’44.582 +1.932 7 285 285 1’44.582

18 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’45.075 +2.425 8 279 281 1’45.075

19 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’45.420 +2.770 8 281 282 1’45.420

20 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’46.093 +3.443 7 277 280 1’46.093

21 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’47.083 +4.433 8 273 276 1’47.083

NQ 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’48.996 +6.346 7 275 278 1’48.996