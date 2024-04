F1, Vasseur tiene alto l’umore in Ferrari: “Macchina pensata per la domenica”

Un sesto e un settimo posto: è stato questo il responso delle qualifiche del GP di Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, per la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz non sono andati oltre questo riscontro, deludente per le aspettative della scuderia di Maranello, nel giorno in cui Red Bull ha nuovamente dominato, con una prima fila monopolizzata dai due alfieri di Milton Keynes, ovvero l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez.

Entrambi i piloti hanno faticato a trovare la corretta finestra d’utilizzo delle gomme, perdendo tantissimo tempo nel primo settore. Una criticità ricorrente nella gestione del time-attack. A parlare della problematica e ad approfondire gli altri temi ai microfoni di Sky Sport, è stato il Team Principal del team del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur.

“Abbiamo perso tanto tra curva-1 e curva-3 e il 70% del distacco da Verstappen è in quel settore della pista. Dobbiamo capire il motivo, perché si tratta di un problema che abbiamo avuto solo nell’attacco al tempo. Nella Sprint Race disputata prima delle qualifiche il passo gara è stato buono“, ha sottolineato Vasseur, in relazione al riscontro della gara di circa 100 km, che si è tenuta quest’oggi e in cui Leclerc e Sainz hanno terminato al quarto e al quinto posto.

Pensando alla gara di domani, c’è fiducia di poter ambire al terzo gradino del podio, ritenendo di poter fare meglio dell’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (3°) e delle due McLaren del britannico Lando Norris (4°) e dell’australiano Oscar Piastri (5°): “La gara sarà lunga, tutti hanno avuto un discreto degrado nella Sprint. Noi, da questo punto di vista, crediamo di essere in una buona condizione. Da capire come evolverà la gara, perché se ci dovesse essere un “trenino di DRS” come nella Sprint, potrebbe essere un problema. Tuttavia, nel GP ci sarà la strategia e quindi potremo agire in modo diverso“.

Una Ferrari che, dualmente all’anno passato, fatica moltissimo nelle qualifiche e va meglio nel GP: “Abbiamo tanto lavorato per avere una vettura competitiva la domenica, ma è chiaro che il risultato odierno non ci possa soddisfare. Siamo consapevoli di aver un buon passo per domani“, ha sottolineato Vasseur. In conclusione, c’è stata anche una precisazione su quanto accaduto nella Sprint tra Leclerc e Sainz, ai ferri corti in pista: “Carlos è stato un po’ condizionato dalla lotta con Alonso, ma i due si sono chiariti ed è tutto sotto controllo“.