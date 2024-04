Superbike, Danilo Petrucci: “Sono felice di essere vivo, proverò a correre a Misano”

Due settimane fa Danilo Petrucci aveva vissuto un momento decisamente complicato e drammatico. Il pilota italiano del Mondiale di Superbike era stato vittima di un incidente a Cingoli (Macerata), dove stava affrontando una sessione di allenamento in Motocross. Petrucci aveva perso il controllo del proprio mezzo e riportato lesioni importanti, che avevano richiesto anche un intervento chirurgico.

“Durante un allenamento di motocross ho perso il controllo della moto prima di un salto. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee“, le parole di Danilo nel giorno successivo all’incidente, ricoverato nella struttura ospedaliera “Torrette” di Ancona.

Il 16 aprile il centauro umbro era stato dimesso dall’ospedale per dare il via alla fase di riabilitazione. Un percorso complicato, proprio perché le conseguenze dell’incidente si fanno sentire. Petrucci ne ha parlato quest’oggi ai microfoni di Sky Sport: “Sto bene, è stato un salto di 50 metri. L’impatto è stato fortissimo con il manubrio, mi sono fatto male a mandibola, clavicola e scapola. So che tra un po’ tornerò alla normalità, sono felice di essere vivo“.

Un crash che l’ha obbligato a saltare l’appuntamento della Superbike ad Assen. Un gioco del destino, se si pensa alla vittoria di gara-1 di Nicholas Spinelli, pilota scelto dal Team Barni in sostituzione di Danilo: “È stato un disegno del destino, non ci voleva per me ma sono contento per il team. Doveva andare così, mi ha fatto apprezzare le piccole cose“.

E sul suo rientro: “Ho una risonanza lunedì, per verificare le condizioni dei legamenti della spalla. Mi auguro di tornare presto in moto per preparare il round di Misano“. L’appuntamento sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli è previsto dal 14 al 16 giugno.