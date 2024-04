F1, in Inghilterra sono sicuri: Adrian Newey ha rifiutato l’Aston Martin. La Ferrari rimane l’opzione più credibile

In Inghilterra sono sicuri: Adrian Newey ha rifiutato la proposta (sontuosa, a dir poco) di Aston Martin. La notizia è senza dubbio di estrema rilevanza, perchè il “genio” tecnico della Formula Uno, dopo aver deciso di salutare la Red Bull, sta scegliendo la sua prossima destinazione, e sarà un movimento di un peso specifico notevole. Anche se non si tratta di un pilota, il nativo di Stratford-upon-Avon (la città natale di William Shakespeare) sta provocando un vero e proprio “tsunami” a livello di mercato.

Inutile girarci attorno. Quando metti in bacheca 13 titoli mondiali piloti (il 14° appare ormai in divenire), 12 titoli costruttori (anche in questo caso per il 13° è solo questione di tempo) e oltre 211 Gran Premi vinti (54 con Williams, 41 con McLaren e, al momento, 116 con Red Bull), tutto il Circus della Formula Uno sa che a livello tecnico Adrian Newey è il fuoriclasse assoluto.

Il suo prossimo approdo, quindi, potrebbe davvero andare a riscrivere la prossima pagina della massima categoria del motorsport. Il regolamento tecnico cambierà nel 2026 e assicurarsi il 66enne inglese potrebbe garantire un enorme vantaggio in termini competitivi. Esattamente quello che sta accadendo ora con il binomio Max Verstappen-Red Bull. A questo punto, quindi, dove andrà Adrian Newey?

Dato per assodata la sua decisione di andarsene dal team di Milton Keynes, tutte le scuderie più importanti si sono messe subito alla caccia del “Re” degli ingegneri. Ma, come sentenziato dai media inglesi, sarebbe arrivato il “no” alla Aston Martin, che aveva messo sul piatto una proposta da 100 milioni. Ma, come spiegano gli analisti britannici, il progettista della RB20 non pensa ai soldi. Vuole un progetto importante e ambizioso. Che lo possa stimolare. A questo punto rimangono in corsa Ferrari e Mercedes.

Secondo la stampa d’oltre Manica, la situazione sembra meno intricata di quel che potrebbe sembrare. La direzione sembrerebbe quella di Maranello. Per un 2026 che vedrebbe il team capeggiato da Frederic Vasseur disporre di Adrian Newey e in pista di due piloti come Charles Leclerc e Lewis Hamilton.