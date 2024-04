Moto3, David Alonso domina e centra la pole a Jerez, Carraro 10° davanti a Nepa

Come ampiamente previsto David Alonso non ha lasciato scampo ai rivali e ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, baciato dal sole dopo la pioggia battente della mattinata, abbiamo vissuto un turno intenso con i piloti che hanno potuto spingere al massimo sull’asfalto asciutto.

Il colombiano del team CF Moto Aspar ha fatto il vuoto (1:44.954) come gli è riuscito lungo tutto il corso del fine settimana andaluso. Una superiorità clamorosa che sembra davvero non avere termine e che lo propone come ovvio favorito per la gara di domani (il via alle ore 11.00). L’unico a rimanergli in scia, letteralmente, è stato lo spagnolo David Munoz (KTM BOE) che, prendendolo come riferimento, ha recuperato tantissimo nell’ultimo tentativo, fermandosi a 220 millesimi.

Dalla terza posizione dell’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) i distacchi si fanno amplissimi (+1.059). Quarta posizione per l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 1.099, quinta per il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 1.198, mentre è sesto lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 1.523.

Settima posizione per lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) a 1.541, ottava per il suo connazionale Joel Esteban (CF Moto Aspar) a 1.646, quindi nona per il giapponese Tatsuki Suzuki (Husqvarna Liqui Moly) a 1.843. Dalla decima posizione di Nicola Carraro (KTM LevelUp) i distacchi valicano addirittura i 2 secondi (+2.009).

11° Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 2.064, quindi 12° lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 2.198. 13° il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 2.228, davanti a Riccardo Rossi (KTM CIP) 14° a 2.412 e Filippo Farioli (Honda) 15° a 2.607. Si ferma in 19a posizione Matteo Bertelle (Honda Snipers), davanti a Luca Lunetta (Honda SIC58) che domani sarà 20°.