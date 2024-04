Superbike, ad Assen il terzo capitolo della stagione. Entra nel vivo la sfida iridata tra Bautista, Bulega e Razgatlioglu

Dopo quasi un mese di sosta, questo weekend torna protagonista il Mondiale Superbike con il Gran Premio d’Olanda 2024, terzo appuntamento della stagione. Si gareggia sull’iconica pista di Assen, soprannominata l'”Università delle Due Ruote”, per una tre giorni che si preannuncia a dir poco spettacolare anche a causa di un meteo potenzialmente variabile.

Si riparte dopo il round della Catalogna con Nicolò Bulega in testa alla classifica generale del campionato a quota 87 punti, grazie ad una notevole costanza di rendimento ad alti livelli in entrambe le prime due tappe dell’anno. Il rookie emiliano, campione uscente del Mondiale Supersport, sta subito mettendo in mostra il suo valore all’interno del team ufficiale Ducati nello scomodo ruolo di compagno di squadra del due volte campione iridato Alvaro Bautista.

Il veterano spagnolo, reduce dalla netta vittoria in gara-2 al Montmelò, è attualmente 2° in graduatoria a -12 dalla vetta (insieme alla Kawasaki di Alex Lowes, che sembra però destinato a perdere terreno dopo l’exploit di Phillip Island) e si presenta ad Assen con l’obiettivo di operare il sorpasso nei confronti di Bulega su un tracciato che lo ha visto trionfare nelle ultime quattro manche consecutive.

Osservato speciale anche Toprak Razgatlioglu, 4° in classifica generale a -16 dal leader nonostante il ritiro di gara-2 in Australia per la rottura del motore. Il turco sembra aver subito trovato una buona competitività in questa nuova avventura con BMW, come dimostrano i due successi ed i tre podi di Barcellona in un circuito dominato in tempi recenti da Ducati, quindi sarà sicuramente uno dei favoriti anche ad Assen.