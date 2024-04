F1, Fernando Alonso sul rinnovo con Aston Martin: “Probabilmente è il mio ultimo contratto, abbiamo trovato l’accordo in due giorni”

Alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Cina 2024, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno, si è svolta la consueta conferenza stampa piloti del giovedì con un protagonista particolarmente atteso: Fernando Alonso. Il veterano spagnolo, nel periodo di pausa tra Suzuka e Shanghai, ha infatti raggiunto l’accordo con Aston Martin per il rinnovo di contratto pluriennale.

“Non è mai facile prendere delle decisioni, soprattutto in questo momento: per me quello appena siglato con Aston Martin è probabilmente il mio ultimo contratto, quindi volevo assicurarmi che fosse la decisione giusta prima di tutto continuare a correre in Formula 1 e di avere la forza e la motivazione per continuare a correre ancora per qualche anno. È stata una decisione molto felice per me, sono ovviamente estremamente orgoglioso di rappresentare Aston Martin per i prossimi anni. Abbiamo iniziato il viaggio l’anno scorso in modo molto buono e continuiamo a lavorare insieme, quindi sono estremamente orgoglioso“, esordisce il 42enne nativo di Oviedo in apertura di conferenza.

“I nuovi regolamenti nel 2026 rimescoleranno le carte e potrebbero rappresentare una nuova opportunità. Noi saremo con Honda, anzi saremo l’unica squadra con la power-unit Honda. Ovviamente è un po’ diverso dall’essere semplicemente clienti come accade oggi con Mercedes, quindi speriamo di poter fare un salto in avanti. Avremo nuove strutture, un nuovo campus, una nuova galleria del vento in arrivo quest’estate: tanti ingredienti per essere un team di punta e io ne volevo fare parte“, aggiunge Alonso.

Sulle modalità e tempistiche della trattativa per il rinnovo di contratto: “Dopo il GP del Giappone ci siamo seduti insieme e abbiamo raggiunto un accordo in uno o due giorni. Quindi è stato tutto molto semplice. Ci sono molte voci, molte scadenze e molte cose in corso per diversi team e diversi piloti. Per quanto ci riguarda, siamo stati fedeli reciprocamente, abbiamo mantenuto la parola data e dopo la firma abbiamo fatto l’annuncio. È stato molto più semplice che per altri“.

Sulla situazione attuale in squadra, anche in relazione al teammate Lance Stroll: “Stiamo cercando di aiutare il team a crescere quanto più possibile. Abbiamo due stili di guida un po’ diversi, e in alcune condizioni abbiamo proprio dei feeling differenti al volante della macchina. Credo che Lance sia molto più sensibile di me, il che è importante per la squadra perché le analisi che lui riesce a fare e i feedback che dà agli ingegneri sono cruciali per migliorare l’auto. Io invece sono un po’ più insensibile alle modifiche e questa non è una buona cosa. Per questo credo che insieme possiamo aiutare l’Aston Martin, anche perché la direzione che prendiamo ogni weekend sull’assetto è esattamente la stessa. Quindi arriviamo alle stesse conclusioni ma in modi diversi, e dunque questi approcci differenti possono aiutare. A volte io riesco ad aggirare i problemi della macchina ed estrarre fuori il 90% del potenziale, ma non posso riuscire a essere al 100% senza l’aiuto del mio compagno“.