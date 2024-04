F1, Lando Norris: “Sono ottimista, ma potrebbe non essere il circuito più adatto a noi”

Sembra voler mantenere un profilo basso Lando Norris nel classico media day riservato al GP della Cina, appuntamento numero cinque del Mondiale 2024 di Formula 1 che ritorna sul circuito di Shanghai a sei anni di distanza dall’ultima volta, datata 2019.

Il pilota della McLaren, unico della scuderia a raggiungere un piazzamento nel podio (ci riuscì nel GP d’Australia) fino a questo momento, ha infatti affermato di non aspettarsi troppe cose dal tracciato asiatico, probabilmente non eccezionale per risaltare le caratteristiche della sua monoposto:

“È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso a Shanghai – ha detto Norris – quindi non vedo l’ora di tornare in pista. La nostra ultima gara è stata leggermente impegnativa, ma siamo comunque riusciti a ottenere qualche punto in più. Ci siamo presi del tempo per rivedere ciò che abbiamo imparato e resettarci per questo fine settimana“.

Il britannico ha quindi proseguito: “Sarà bello vedere cosa possiamo fare con la Sprint. Le diverse sessioni rendono il weekend più interessante per tutti. Potrebbe non essere il circuito adatto a noi, ma siamo pronti a fare del nostro meglio ancora una volta. Sono ottimista sul fatto che potremmo fare un buon fine settimana. Ma curve più lunghe come la curva 1 non sono adatte a noi“.