Sport in tv oggi (domenica 7 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 7 aprile: in programma il tennis con 6 tornei ATP e WTA, gli sport invernali con i Mondiali di curling, il volley con le semifinali di SuperLega, il volley femminile con le semifinali di Serie A1, i motori con F1 e Motocross, il ciclismo con la Parigi-Roubaix, e molto altro.

Sarà la giornata della finale nell’ATP 250 di Marrakech, in Marocco, di Matteo Berrettini che, in tabellone con il ranking protetto, affronterà l’iberico Roberto Carballes Baena nell’ultimo atto sulla terra battuta outdoor. Si giocherà sul Centrale a partire dalle 16.00 italiane e si tratterà del quarto confronto tra i due, con Berrettini in vantaggio per 2-1.

L’Italia proverà a conquistare una medaglia a partire dalle ore 10.00, sulla pista Sheet C, nella finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di curling maschile, in corso a Schaffhausen, in Svizzera: contro la Scozia gli azzurri si giocheranno il gradino più basso del podio. A contendersi l’oro saranno, invece, il Canada e la Svezia, a partire dalle ore 15.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 7 aprile

07.00 F1, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 14.00 TV8, tv8.it

08.30 Lotta, Preolimpico europeo: qualificazioni stile libero 57-65-74-86-97-125 kg – UWW+

08.30 Atletica, Maratona di Milano – 10.00 Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

09.00 Ginnastica artistica, Serie A2: terza tappa a Ravenna – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Curling, Mondiali: finale 3° posto, Italia-Scozia – The Curling Channel

10.25 Motocross, GP Sardegna: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Sardegna: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, ATP Montecarlo: 2° turno qualificazioni e 1° turno (2° turno qualificazioni: 1° match dalle 11.00 Nardi-Muller, 2° match dalle 11.00 non prima delle 13.00 Sonego-Bautista Agut; 1° turno: 4° match dalle 11.00 Musetti-Fritz) – dalle 13.00 alle 16.00 Sky Sport Tennis, dalle 16.00 a fine giornata su Sky Sport Max, dalle 14.00 alle 16.30 anche su Sky Sport Uno, Sky Go, Now

11.25 Ciclismo, Parigi-Roubaix – 10.25 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, 13.20 Rai Sport HD poi dalle 15.00 Rai 2 HD, Rai Play

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Pesaro – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Frosinone-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

13.15 Motocross, GP Sardegna: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

14.15 Motocross, GP Sardegna: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

14.30 Ginnastica artistica, Serie A1: terza tappa a Ravenna – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 Curling, Mondiali: finale 1° posto, Canada-Svezia – The Curling Channel, eurosport.it e discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Napoli – DAZN, ZONA DAZN

15.30 Rugby, Serie A élite maschile: Rangers Vicenza-Viadana – DAZN

15.30 Rugby, Serie A élite maschile: Petrarca Padova-Rugby Lyons – DAZN

15.45 Pallanuoto femminile, Coppa Italia: finale, SIS Roma-Plebiscito Padova – Rai Sport HD, Rai Play

16.00 Rugby, Challenge Cup: ottavi di finale, Sharks-Zebre – EPCR TV

16.00 Lotta, Preolimpico europeo: semifinali pass olimpico stile libero 57-65-74-86-97-125 kg – UWW+

16.00 Volley, SuperLega: Piacenza – Verona – VBTV

16.00 Tennis, ATP Marrakech: finale, Berrettini-Carballes Baena – Sky Sport Tennis, Sky Sport 258, Sky Go, Now

16.10 Motocross, GP Sardegna: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

16.30 Tennis, ATP Estoril: finale – Sky Sport 256, Sky Go, Now

16.30 Basket, Serie A: Varese-Napoli – DAZN

17.00 Volley, SuperLega: Trentino-Monza – VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Padova – Civitanova – VBTV

17.10 Motocross, GP Sardegna: MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play, eurosport.it, discovery+

17.30 Basket, Serie A: Cremona-Scafati – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Perugia – Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Modena – Cisterna – VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Atalanta – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Genoa – DAZN, ZONA DAZN 2

18.00 Basket, Serie A: Brindisi-Treviso – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Virtus Bologna-Sassari – flima.tv

18.15 Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.30 Tennis, WTA Bogotà: finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport 258, Sky Go, Now

19.00 Basket, Serie A: Milano-Trentino – DAZN

19.30 Basket, Serie A: Pistoia-Reggio Emilia – DAZN

20.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Schio – flima.tv

20.30 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Tennis, WTA Charleston, finale – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.30 Scacchi, Torneo dei Candidati, 4a giornata – YouTube FIDE, chess.com

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Tennis, ATP Houston, finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now