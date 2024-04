A che ora Musetti-Fritz oggi, ATP Montecarlo 2024: dove vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano tornerà in campo dopo la cocente sconfitta rimediata all’esordio del torneo ATP 250 di Estoril contro il portoghese Nuno Borges e spera di rialzarsi. Si tratta di un torneo molto importante per il piemontese, che lo scorso anno riuscì a battere Novak Djokovic prima di perdere contro Jannik Sinner.

Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo sulla terra rossa del Principato per il 22enne, numero 24 del ranking ATP e in grande difficoltà in termini di di risultati in questo avvio di stagione. L’azzurro incrocerà il 26enne statunitense, numero 13 del mondo reduce dall’eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Miami contro il brasiliano Seyboth Wild.

I due precedenti tra i due giocatori risalgono al 2022 e sono stati entrambi vinti dall’americano con il massimo scarto: primo turno di Wimbledon nel 2022 e quarti di finale della Coppa Davis. In palio la qualificazione al secondo turno, dove si affronterebbe il vincente del derby francese tra Fils e Mannarino. L’appuntamento è per oggi (domenica 7 aprile), sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III (il Campo Centrale).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Fritz, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (fino alle 16.30), Sky Sport Tennis (fino alle 16.00), Sky Sport Max (dalle 16.00); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-FRITZ OGGI

Domenica 7 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz.

In precedenza, a partore dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III, si giocheranno: Muller-Nardi (incontro delle qualificazioni), Struff-Baez (non prima delle ore 13.00), Bublik-Coric. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-FRITZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (fino alle ore 16.00), Sky Sport Uno (fino alle ore 16.30), Sky Sport Max (dalle 16.00)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.