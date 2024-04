Sorteggio ATP Montecarlo: Sinner avrà Medvedev sulla sua strada, Berrettini sfida un serbo al debutto

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, prestigioso torneo sulla terra rossa del Principato che andrà in scena dal 7 al 14 aprile. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento da testa di serie numero 2, dopo aver vinto gli Australian Open, l’ATP 500 di Rotterdam e il Masters 1000 di Miami nel primo trimestre della stagione. Il fuoriclasse altoatesino debutterà direttamente al secondo turno, incrociando il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Impegno sulla carta abbordabile per il nostro portacolori, poi chiamato a un ottavo di finale contro uno tra il kazako Alexander Bublik, il croato Borna Coric, il tedesco Jan-Lennard Struff e l’argentino Sebastian Baez. Il possibile quarto di finale potrebbe essere una rivincita della finale di Miami contro il bulgaro Grigor Dimitrov, che esordirà con la wild card monegasca Valentin Vacherot e poi potrebbe avere a che fare con Matteo Berrettini, atteso all’esordio dal serbo Miomir Kecmanovic. In quello spicchio di tabellone c’è anche Matteo Arnaldi, al debutto contro il finlandese Emil Ruusuvuori per meritarsi il secondo turno contro il danese Holger Rune.

Jannik Sinner ha evitato Carlos Alcaraz fino a un’eventuale finale, visto che lo spagnolo (testa di serie numero 3) è finito dalla parte di Novak Djokovic (numero 1 al mondo). Il 22enne potrebbe dunque incrociare in semifinale il tedesco Alexander Zverev (in un ipotetico ottavo con Stefanos Tsitsipas) o il russo Daniil Medvedev (nel suo spicchio ci sono Khachanov, Norrie, Cerundolo, Monfils e Thompson).

Novak Djokovic debutterà contro il russo Roman Safiullin o un qualificato. Lorenzo Musetti avrà un debutto di fuoco contro lo statunitense Taylor Fritz, poi nel caso sfiderebbe il vincente del derby francese tra Arthur Fils e Adrian Mannarino per meritarsi la sfida contro Djokovic, già battuto nella passata edizione. Per Alcaraz incrocio in apertura contro Felix Auger-Aliassime o un qualificato, attenzione però all’ipotetico quarto di finale contro Casper Ruud.

TABELLONE MASTERS 1000 MONTECARLO

Novak Djokovic BYE

Roman Safiullin vs Qualificato

Arthur Fils vs Adrian Mannarino

Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

Alex de Minaur vs Stan Wawrinka

Dominik Koepfer vs Tallon Griekspoor

Alexei Popyrin vs Qualificato

Andrey Rublev BYE

Carlos Alcaraz BYE

Felix Auger-Aliassime vs Qualificato

Zhizhen Zhang vs Marcos Giron

Qualificato vs Ugo Humbert

Hubert Hurkacz vs Jack Draper

Jiri Lehecka vs Qualificato

Alejandro Tabilo vs Qualificato

Casper Ruud BYE

——

Alexander Zverev BYE

Daniel Evans vs Sebastian Ofner

Nicolas Jarry vs Tomas Martin Etcheverry

Stefanos Tsitsipas vs Laslo Djere

Karen Khachanov vs Cameron Norrie

Francisco Cerundolo vs Qualificato

Gael Monfils vs Jordan Thompson

Daniil Medvedev BYE

Holger Rune BYE

Matteo Arnaldi vs Emil Ruusuvuori

Miomir Kecmanovic vs Matteo Berrettini

Valentin Vacherot vs Grigor Dimitrov

Alexander Bublik vs Borna Coric

Jan-Lennard Struff vs Sebastian Baez

Sebastian Korda vs Alejandro Davidovich Fokina

Jannik Sinner BYE