Sonego-Nagal oggi in tv, ATP Marrakech 2024: orario, programma, streaming

Lorenzo Sonego farà il suo esordio oggi nel torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista piemontese, testa di serie numero quattro e che ha usufruito di un bye al primo turno, affronterà l’indiano Sumit Nagal. Il match è in programma come primo incontro sul campo centrale, in una giornata che vedrà poi impegnati anche Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Fabio Fognini.

Il torneo di Marrakech è il primo per Sonego dopo la decisione di separarsi dallo storico coach Gipo Arbino. Un sodalizio durato ben diciotto anni, con il piemontese che è cresciuto tennisticamente parlando con Arbino fin da bambino. Il nativo di Torino non ha ancora deciso chi sarà il suo coach, con una scelta che potrebbe arrivare già da Montecarlo.

Non sarà una prima volta tra Sonego e Nagal, visto che i due si sono affrontati qualche settimana fa a Dubai, con la vittoria dell’azzurro in tre set. L’indiano ha superato all’esordio a Marrakech in rimonta il francese Corentin Moutet con il punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Lorenzo Sonego-Sumit Nagal, match valevole per il secondo turno dell’ATP di Marrakech. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-NAGAL ATP MARRAKECH 2024

Mercoledì 3 aprile – Center Court

Dalle ore 13.00 italiane

Lorenzo Sonego (Italia, 4) – Sumit Nagal (India) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SONEGO-NAGAL ATP MARRAKECH 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport