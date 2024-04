Sollevamento pesi: Imperio fuori nello slancio alla World Cup di Phuket. Parigi si allontana

Si fa sempre più complesso il sogno olimpico di Giulia Imperio. L’azzurra esce di scena nello slancio in occasione della gara fino ai 49 kg femminili valida per la World Cup di Phuket, ultimo evento di qualificazione per ciò che concerne le prove di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una prestazione molto tesa quella della pugliese, chiamata a due segmenti all’attacco per migliorare di 6 kg il suo punteggio nel ranking (185 kg) e tentare di centrare la top 10. L’inizio però è difficile: al primo colpo dello strappo Giulia infatti tenta subito la misura importante di 85 kg, effettuando un’alzata nulla, ripetendo l’errore anche nel secondo tentativo ma gettando il cuore oltre l’ostacolo alla terza occasione.

La situazione precipita nello slancio, quando l’azzurra mette sul bilanciere 104 kg, non riuscendo a realizzare alcun sollevamento valido e salutando così definitivamente la gara. Un responso amarissimo, arrivato dopo quanto successo in occasione dei Campionati Europei, quando Imperio è uscita già nello strappo. Adesso la nativa di Grottaglie, la cui posizione è in bilico, dovrà attendere il 24 maggio, giorno dell’ufficializzazione da parte di IWF dopo le scremature, per conoscere il suo destino.

La gara della Finale A è stata vinta dalla nordcoreana Song Gum Ri che, dopo aver centrato il secondo posto di strappo con 97 kg, ha raccolto 124 kg nello slancio totalizzando 221 kg, precedendo così di quattro misure la cinese Zihui Hou, seconda con 217 kg (97k kg+ 120 kg) davanti alla connazionale Huihua Jiang, sul gradino più basso del podio con 208 kg (94 kg+ 114 kg).