Sollevamento pesi, a Phuket l’ultima World Cup di qualificazione olimpica. Diversi azzurri in bilico

Dal 31 marzo all’11 aprile Phuket ospiterà la World Cup 2024 di sollevamento pesi, ultimo evento (a partecipazione obbligatoria) del periodo di qualificazione olimpica per Parigi. Posta in palio altissima dunque in Indonesia per la gara più importante in vista dei Giochi, con quasi tutti gli atleti che andranno a caccia della misura per entrare o restare nella top10 del ranking nelle rispettive categorie di peso.

La Nazionale italiana si presenta nella località indonesiana con un gruppo formato dai 6 elementi che hanno affrontato nell’ultimo biennio la “Road to Paris”. Due di loro in realtà sono già praticamente certi del pass, mentre gli altri dovranno sudarselo e in alcuni casi servirà davvero un’impresa. Sergio Massidda è addirittura secondo nella graduatoria dei 61 kg e ha scelto di gareggiare a Phuket nella categoria -67 kg (non olimpica), per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso.

Obiettivo qualificazione olimpica ormai ad un passo anche per Nino Pizzolato, virtualmente settimo nei -89 kg ma con un margine abbastanza rassicurante di 8 kg sul primo degli esclusi. Più complicata sempre in campo maschile la situazione di Mirko Zanni, attualmente 11° nei 73 kg con la stessa misura del decimo (dovrà però migliorare di almeno un chilo per provare a chiudere in top10).

Passando al settore femminile, tutte e tre le nostre rappresentanti dovranno firmare il personale in questa World Cup per salire nel ranking e sperare di conquistare il ticket per Parigi. Giulia Imperio è virtualmente 13ma nei -49 kg, Lucrezia Magistris 12ma nei -59 kg e Giulia Miserendino 14ma nei -71 kg in vista dell’ultima decisiva competizione del percorso di qualificazione a cinque cerchi.

“A Phuket l’obiettivo è quello della qualificazione olimpica. La preparazione di questi mesi è stata intensa, i ragazzi arrivano carichi a questo appuntamento, consapevoli di dover dare tutto per conquistare il pass. Lo scopo è mettere kili sul bilanciere e rientrare subito nella top10, senza dover aspettare il 24 maggio l’ufficializzazione dell’IWF, con le varie scremature regolamentari. Daremo il massimo“, aveva dichiarato il DT Sebastiano Corbu prima della trasferta asiatica.